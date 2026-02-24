¿Cuándo reabre Guayarte y qué incluye su remodelación?

El Municipio asegura que reabrirá en marzo y será por fases. También recalca intervención

La administración municipal anunció que Guayarte será reinaugurado en marzo, tras una inversión de $ 1,1 millones ejecutada por fases. El espacio fue cerrado al inicio de la gestión de Aquiles Álvarez debido a irregularidades detectadas en su funcionamiento.

Actualmente, aunque en el sitio se desarrollan talleres y actividades municipales, y algunos locales permanecen abiertos, no se ha realizado una reapertura oficial. Según un comunicado de la institución, hoy liderada por Tatiana Coronel tras la detención del alcalde, los trabajos avanzan conforme al cronograma previsto.

¿Qué obras se han ejecutado en Guayarte?

El proyecto se desarrolló en tres fases. En la primera se intervino 17 locales comerciales tipo contenedor ubicados en la avenida Carlos Julio Arosemena, con trabajos de adecuación y mejoras estructurales.

En la segunda etapa se ejecutó la rehabilitación integral de siete piletas del parque lineal, que incluyó corrección de fisuras, reposición de cerámica y granito lavado, reparación de sistemas de bombeo y salidas de chorros, además de la instalación de iluminación sumergible para reforzar la seguridad y realzar el entorno.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez solicita nueva licencia al Concejo hasta el 26 de marzo

Actualmente concluye la tercera fase, que incorporó césped sintético en la plazoleta central. En los próximos días se integrarán un sistema de audio profesional, pantalla LED de gran formato, iluminación robótica y proyectores para video mapping. Con esta infraestructura, el Municipio prevé impulsar conciertos y eventos culturales en el espacio.

Nueva Unidad Municipal Distrital en Víctor Emilio Estrada

De forma complementaria, en la avenida Víctor Emilio Estrada avanzan en un 26% los trabajos para implementar una Unidad Municipal Distrital (UMD).

Esta dependencia ofrecerá servicios de Registro Civil, atención médica y odontológica a través de la Dirección de Salud e Higiene, así como atención veterinaria mediante ProAnimal.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.