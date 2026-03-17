Pujilí enfrenta crisis de agua potable tras deslave que afectó la red principal

Más de 20 mil habitantes del cantón Pujilí permanecen con el servicio limitado o sin acceso al agua potable

El Cuerpo de Bomberos de Pujilí entrega agua en las viviendas de las personas afectadas por la falta de agua.

La escasez de agua potable en Pujilí se agudizó en los últimos días, generando preocupación entre los habitantes de varios barrios que han debido adaptarse a condiciones precarias. La falta del líquido vital ha impactado especialmente a familias con personas vulnerables.

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Olga Núñez, habitante del cantón, relató las dificultades que enfrenta a diario. “El agua es vida y estamos sin agua. Nos están ayudando los bomberos con un poco de agüita, pero no tenemos nada”, expresó con preocupación. En su caso, el cuidado de un hijo de 18 años con discapacidad incrementa la necesidad urgente del recurso. “Necesitamos más agua, aunque sea un balde para limpiar, porque es indispensable”, añadió.

Desde la Casa Barrial, donde se reunieron cuidadores de personas con discapacidad, los afectados agradecieron el apoyo del Cuerpo de Bomberos, que ha distribuido agua mediante tanqueros para mitigar la crisis.

La problemática no es aislada. En el barrio Tres de Mayo, Amparo Segovia aseguró que la situación se ha vuelto más crítica debido a los cortes de agua registrados en las últimas dos semanas. “Los cortes son de hasta 10 horas y no se cumplen los horarios, entonces no podemos planificar cómo abastecernos de agua”, señaló.

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En el barrio La Nueva Y, Erica Vásquez indicó que llevan al menos dos días sin el servicio. Explicó que deben esperar largas horas para recibir agua de los tanqueros, debido a la alta demanda en el cantón.

Por su parte, Martha Chicaiza, moradora del sector El Calvario Sur, afirmó que la situación es aún más compleja en su barrio. “Desde hace dos días no llega el agua potable. Gracias a la gestión de los directivos llegaron tanqueros, pero no es suficiente”, manifestó.

En todo tipo de recipiente los ciudadanos se abastecen de agua. Cortesía

El deslave que originó la crisis

El gerente de la empresa pública de agua potable de Pujilí, Patricio Fierro Ortiz, explicó que el problema se originó por un deslave ocurrido el fin de semana en el sector conocido como “Puente Amarillo”. “Se afectó la tubería principal de 250 milímetros que abastece a la ciudad. Aproximadamente 30 metros de la conducción se perdieron junto con la montaña”, detalló. Este daño ha impedido el suministro normal del servicio, dejando los tanques de reserva en niveles críticos.

El funcionario indicó que las labores de reparación avanzan, pese a las complicaciones propias del invierno y la inestabilidad del terreno. “Estamos colocando tubería adecuada y reforzando con anclajes para evitar futuros daños”, aseguró.

El alcalde subrogante de Pujilí, Raúl Arroyo, confirmó que el deslave afectó el principal afluente que abastece al cantón desde el sector de Yacubamba, reduciendo en un 50 % la provisión de agua potable. “Alrededor de 20 mil personas han sido afectadas, muchas de ellas sin acceso al servicio”, señaló. Agregó que la zona del daño es de difícil acceso, con vías de tercer orden que también han sido deterioradas por el invierno.

Ante esta situación, el Municipio activó a todos sus departamentos para atender la emergencia, incluyendo la reparación de la vía y el uso de maquinaria pesada para facilitar el acceso al sitio afectado. Asimismo, destacó el apoyo interinstitucional para abastecer a los sectores más críticos. “Con la ayuda de bomberos de Pujilí y tanqueros de la Prefectura se ha logrado dotar de agua a zonas como Guápulo, donde el servicio es prácticamente nulo”, indicó.

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