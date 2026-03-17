Mancha de aceite en el río Guayas enciende alertas ambientales

El hecho fue denunciado por ciudadanos en redes sociales este martes 17 de marzo

Este martes 17 de marzo, ciudadanos alertaron sobre el vertido de aceite sobre el río Guayas. En imágenes compartidas en redes sociales, se evidenció la huella de la sustancia sobre el tradicional afluente guayaquileño.

El hecho fue registrado por visitantes del Malecón 2000, quienes transitaban por tramos cercano a la calle Colón. El aceite fue observado a pocos metros de una embarcación turística.

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Ante las alertas ciudadanas, la Prefectura del Guayas reaccionó. La entidad indicó que el equipo técnico de la Dirección de Gestión Ambiental acudió hasta el sitio para atender la denuncia.

Sin embargo, según ciudadanos, la mancha de aceite se movió hacia otros tramos del río, por lo que piden una mayor inspección al afluente.

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Río Guayas: rechazo por contaminación

La mancha de aceite generó reacciones entre los guayaquileños, quienes lamentaron la contaminación del río Guayas, uno de los principales afluentes del país.

"¿Qué pasa con los controles? No podemos seguir permitiendo que se contamine nuestro río. Se deben identificar las fuentes de contaminación y establecer las sanciones respectivas", manifestó Raúl Cabezas, habitante del centro de Guayaquil y asiduo visitante del Malecón 2000.

Otros ciudadanos, como Medardo Dávalos, cuestionan que no existan controles frecuentes a las descargas en el río Guayas. "Todas las acciones las realizan cuando ya ha pasado la afectación. No tenemos prevención ante estos casos de contaminación del río", expresó.

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