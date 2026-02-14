Rediseñar 8 calles en las riberas del río Guayas, la oportunidad para proyecto mayor

Iniciativa municipal para rediseñar ocho calles que dan hacia las riberas puede ser la oportunidad para un proyecto mayor

Potencial. Rediseñar ocho calles que dan hacia las riberas del río Guayas debe aprovecharse para volver a mirar al río y recuperar su conexión histórica, turística y comercial.

Volver los ojos al río Guayas, a su capacidad de llegar a ser ese canal de comunicación o aprovechar la fuerza de su caudal de historia y potencial para generar turismo es un pedido que ciudadanía y especialistas han hecho durante los últimos años a las autoridades.

Como una embarcación a la deriva, esta iniciativa ha navegado sin encontrar puerto. Pocas son las acciones que se han tomado y, en las aguas del Guayas, apenas se observan embarcaciones turísticas que llevan a las personas a recorrer sus riberas para conectar con la naturaleza y apreciar a Guayaquil desde un ángulo alejado del cemento y la contaminación.

La propuesta que busca rediseñar ocho calles

El río Guayas volvió a convertirse en el único medio para transportarse desde y hacia la isla Santay, luego de que se prohibiera definitivamente el paso por el puente basculante que conecta a este pulmón urbano con la ciudad, debido a los daños en su infraestructura y en las camineras que el descuido institucional mantienen destruidas, según ha recogido EXPRESO.

En medio de este panorama pesimista, una iniciativa municipal hizo que zarpe la esperanza de que Guayaquil reconecte con su río, elemento natural de la esencia de esta ciudad, que durante mucho tiempo le ha dado la espalda, como desconectándose de su cercano recurso.

Se trata del rediseño que se hará en la terminación de ocho calles que dan hacia las riberas del río y que actualmente son espacios bloqueados, invadidos por habitantes de calles o simplemente convertidos en parqueos de vehículos motorizados, lo que echa a perder la esencia de lugares que en algún momento fueron espacios históricos de comercio y transporte.

Habrá rediseño vial y cambio de uso de bien de dominio público de los predios involucrados al finalizar las calles Argentina, Camilo Destruge, 7mo paseo 51 D - SE, calle 51 E - SE, 14° paseo 51 F - SE, Brasil, Portete y Colombia.

Se actualizarán los códigos catastrales. Luego, la Dirección municipal de Obras Públicas elaborará los estudios e incluirá las obras en su programación.

La administración, supervisión y mantenimiento de las áreas estarán a cargo de la Empresa Pública Municipal de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos (Parques EP).

Este tipo de obras responden al llamado de urbanistas y ciudadanos, que durante los últimos años ha recogido EXPRESO, para recuperar los espacios cercanos al río Guayas.

Hace tres años, estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ganaron el concurso “Rescatemos el centro de Guayaquil”, que organizó EXPRESO, con su propuesta ‘Atmósfera urbana, conectando el verde con el agua’.

El proyecto sugería crear atmósferas urbanas en el bulevar 9 de Octubre, con el río Guayas, a través de corredores biológicos formados con árboles y aceras generosas que faciliten las caminatas bajo sombra; e infraestructuras hidráulicas que den valor a las piletas, los chorros de agua y el río.

Espacio. En calles como Argentina hay zonas utilizadas únicamente como parqueo, algo que podría cambiar. FRANCISCO FLORES

Expertos y especialistas opinan al respecto

“Creo que los guayaquileños muchas veces pensamos que ya pasó la época del río, y que las carreteras lo son todo, pero los países más avanzados del mundo siguen usando sus ríos, sus canales, pues es la forma más barata de transportar algo, y nosotros nos hemos olvidado de eso”, asegura Fernando Mancero, miembro de la Academia Nacional de Historia, capítulo Guayaquil.

Que el río Guayas se vuelva el hogar de Guayaquil es lo que él plantea en el libro ‘Guayaquil frente al futuro: ciudad-región’, publicado en 2025 por la agrupación Guayaquil Bicentenario, iniciativa de Francisco Huerta Montalvo, quien fue subdirector de EXPRESO.

“Las áreas verdes en la urbe son espacios comunes y públicos que van a fortalecer el sentido de identidad de la comunidad, la vida en familia, el sano esparcimiento y recreación de varias generaciones”, destaca Clara Carrillo, quien reside en el barrio del Astillero.

Ella considera que se debería aprovechar la readecuación de los espacios para “que se coloquen hitos o esculturas relacionadas a los oficios e historia de las actividades que se acostumbraba realizar en el sector para promover ese legado y conexión con la ría”.

Con ella coincide Florencio Compte, arquitecto y docente universitario, quien ve con optimismo que se recuperen espacios inutilizados, aunque cree que esto debería ser parte de un proyecto completo, y no aislado, que incluso concrete la prolongación del Malecón 2000 hacia el sur de la ciudad.

“Definitivamente tienen que ser recuperados para el peatón. No puede ser que se priorice al automóvil, el parqueo, y no el espacio público”, dice el experto. En la calle Argentina, junto al Hospital del Día “Efrén Jurado López”, la calle está ocupada por vehículos que impiden la caminabilidad y saturan la vía.

“Lo que suele suceder cuando se le da más espacio al peatón es que los negocios se benefician de estas visitas”, recuerda el ciudadano William Guzmán.

Por eso, la ciudadanía espera que el cambio que habrá en estas intersecciones lleve a buen puerto las iniciativas que buscan reverdecer el poder del río.

