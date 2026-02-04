Expreso
  Guayaquil

navegación en el río Guayas
Aprovechar el río Guayas y sus riberas, para fomentar el turismo y la movilidad, es uno de los retos que tiene Guayaquil y ciudades vecinas.FREDDY RODRÍGUEZ

Rediseño en riberas del río Guayas: En estas calles habrá espacios verdes recreativos

El Municipio de Guayaquil aprobará un proyecto para terminar ocho calles que colindan con el río y esteros de la ciudad

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Ocho calles del sur de Guayaquil, que colindan con el río Guayas, serán remodeladas en un proyecto que el Concejo cantonal aprobará en su sesión de este jueves 5 de febrero.

Se trata del plan para terminar las calles que llegan hacia las riberas del río Guayas y esteros, para crear espacios verdes, recreativos y de contemplación.

En el quinto punto del Orden del Día, el Concejo conocerá los informes jurídico y técnicos que recomiendan el rediseño vial y el cambio de uso de bien de dominio público de los predios involucrados.

Las calles a intervenir, serán:

  • Argentina
  • Camilo Destruge
  • 7mo paseo 51 D - SE
  • calle 51 E - SE
  • 14° paseo 51 F - SE
  • Brasil
  • Portete
  • Colombia

El extremo de la calle Argentina, junto al río Guayas, será uno de los que se intervendrá

Proceso a seguir para la obra

embarcaciones en el río Guayas

Transporte fluvial en río Guayas: Propuesta busca unir a Guayaquil y otras ciudades

Leer más

Luego de que el Concejo apruebe el rediseño vial y se cambie el uso de bien de dominio público, se actualizarán los códigos catastrales.

La Dirección municipal de Obras Públicas elaborará los estudios e incluirá las obras en su programación.

La administración, supervisión y mantenimiento de las áreas estarán a cargo de la Empresa Pública Municipal de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos.

Este tipo de obras responden al llamado de urbanistas y ciudadanos, que durante los últimos años ha recogido EXPRESO, para recuperar los espacios cercanos al río Guayas.

Hace tres años, estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ganaron el concurso "Rescatemos el centro de Guayaquil", que organizó EXPRESO, con su propuesta ‘Atmósfera urbana, conectando el verde con el agua’.

El proyecto sugería crear atmósferas urbanas en el bulevar 9 de Octubre, con el río Guayas, a través de corredores biológicos formados con árboles y aceras generosas que faciliten las caminatas bajo sombra; e infraestructuras hidráulicas que den valor a las piletas, los chorros de agua y el río.

