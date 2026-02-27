Fuerte granizada cubre de blanco varios sectores de Quito

Las fuertes lluvias persisten en Quito este 27 de febrero.

La tarde de este 27 de febrero de 2026, una intensa lluvia acompañada de granizo cayó en Quito. Tras un breve día de tregua, el temporal regresó con fuerza y dejó calles y veredas cubiertas por una capa blanca, como se observó en imágenes difundidas por ciudadanos en redes sociales.

En distintos sectores, los usuarios compartieron videos en los que el granizo se acumuló rápidamente sobre vehículos, parques y calzadas. Pese a la intensidad del aguacero, hasta el momento el ECU 911 no ha reportado emergencias relacionadas con esta jornada.

El episodio se suma a varias semanas marcadas por lluvias constantes en la capital, que ya han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamientos de quebradas y caída de árboles, según reportes municipales.

439 emergencias por las lluvias

La directora metropolitana de Gestión de Riesgos del Municipio, Patricia Carrillo, explicó que la temporada lluviosa en Quito responde a ciclos climáticos y el actual periodo comenzó en octubre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026.

En ese lapso se han registrado 439 emergencias en el Distrito Metropolitano. Los eventos más frecuentes han sido inundaciones, caídas de árboles y movimientos de masa (deslizamientos).

Carrillo señaló que las autoridades realizan un monitoreo permanente para identificar las zonas con mayor impacto y actuar de manera inmediata.

Lluvia acompñada de granizo cayó este 27 de febrero en Quito. Foto: Matthew Herrera

