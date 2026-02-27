Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Lluvias Quito
Las fuertes lluvias persisten en Quito este 27 de febrero.Foto: Karina Defas / EXPRESO

Fuerte granizada cubre de blanco varios sectores de Quito

Una intensa lluvia acompañada de granizo cayó en Quito

La tarde de este 27 de febrero de 2026, una intensa lluvia acompañada de granizo cayó en Quito. Tras un breve día de tregua, el temporal regresó con fuerza y dejó calles y veredas cubiertas por una capa blanca, como se observó en imágenes difundidas por ciudadanos en redes sociales.

Te invitamos a leer: Lluvias congestionan vías en Quito y provocan caída de un árbol en hora pico

En distintos sectores, los usuarios compartieron videos en los que el granizo se acumuló rápidamente sobre vehículos, parques y calzadas. Pese a la intensidad del aguacero, hasta el momento el ECU 911 no ha reportado emergencias relacionadas con esta jornada.

Construcción Chaquiñán

Dos construcciones sin permisos en El Chaquiñán movilizan a los vecinos

Leer más

El episodio se suma a varias semanas marcadas por lluvias constantes en la capital, que ya han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamientos de quebradas y caída de árboles, según reportes municipales.

439 emergencias por las lluvias 

La directora metropolitana de Gestión de Riesgos del Municipio, Patricia Carrillo, explicó que la temporada lluviosa en Quito responde a ciclos climáticos y el actual periodo comenzó en octubre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026.

En ese lapso se han registrado 439 emergencias en el Distrito Metropolitano. Los eventos más frecuentes han sido inundaciones, caídas de árboles y movimientos de masa (deslizamientos).

Carrillo señaló que las autoridades realizan un monitoreo permanente para identificar las zonas con mayor impacto y actuar de manera inmediata.

Granizo Quito
Lluvia acompñada de granizo cayó este 27 de febrero en Quito.Foto: Matthew Herrera

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. “El honor no se compra ni se vende”: Noboa en evento por los 197 años del Ejército

  2. Fuerte granizada cubre de blanco varios sectores de Quito

  3. Emergencia regional por lluvias: ¿qué deben hacer los GAD tras decreto ejecutivo?

  4. Independiente del Valle vs Inter Miami: Peleas y empujones del amistoso (video)

  5. Estrenos de marzo 2026: qué ver en Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  2. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

  3. Caso Triple A: Petroecuador pide la salida del juez Serrano, pero procesado se opone

  4. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  5. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

Te recomendamos