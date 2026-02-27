Machala vive entre explosiones y amenazas: una ciudad que se acuesta con miedo

Dos ataques con explosivos el 26 de febrero de 2026 dejaron daños materiales y un menor herido.

Machala atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de seguridad. En menos de 72 horas se registraron múltiples atentados con explosivos que dejaron viviendas destruidas, un menor herido y familias desplazadas. Con 29 ataques en apenas dos meses, la capital de El Oro se ha convertido en uno de los epicentros de esta modalidad criminal en el país, mientras la población enfrenta una rutina marcada por el temor.

26 de febrero: dos explosiones y un menor herido

La noche del jueves 26 de febrero, casi de manera simultánea, dos explosiones volvieron a estremecer la ciudad.

El primer ataque ocurrió en el sector de la avenida Central y avenida Quinta, en el barrio La Aurora. Según la Policía, dos sujetos llegaron en motocicleta, colocaron varios artefactos explosivos frente a una vivienda y huyeron. La detonación causó daños en la fachada y afectó casas cercanas. Un adolescente de 16 años resultó herido con laceraciones y fue trasladado a una casa de salud.

Minutos después se reportó una segunda explosión en una vivienda ubicada en la calle Manuel Estomba, en el centro de Machala. Las unidades investigativas analizan si estos inmuebles tendrían alguna relación pasada con familiares de alias Saoco, presunto cabecilla de la banda Sao Box.

Las autoridades no han confirmado si actualmente pertenecen a allegados directos, pero investigan si los atentados corresponden a represalias o mensajes entre organizaciones delictivas.

La Policía investiga si los inmuebles afectados están vinculados con familiares y abogados de alias Saoco, cabecilla de la banda Sao Box. Fabricio Cruz

25 de febrero: obligan a familia a salir y detonan casa

Un día antes, la madrugada del miércoles 25 de febrero, otro ataque ya había sembrado terror en el barrio Del Seguro.

Seis hombres armados y vestidos de negro ingresaron a una vivienda ubicada en la avenida 17 de Noviembre y un callejón sin nombre. Preguntaron por un abogado. Al no hallarlo, ordenaron a los cinco ocupantes abandonar el inmueble y correr lo más lejos posible.

Una de las mujeres alcanzó a ver que uno de los sujetos dejó un objeto cilíndrico blanco con mecha en la sala. La familia logró alejarse unas tres cuadras antes de que la casa explotara.

La onda expansiva dejó un foramen de aproximadamente 60 por 30 centímetros en la sala y severos daños estructurales. En el exterior se encontró un panfleto con amenazas dirigidas a operadores de justicia y a un abogado en particular. De forma simultánea, otro inmueble en el sector Rayito de Luz también fue atacado.

El jefe policial René Cañar confirmó que se trató de acciones coordinadas. No hubo víctimas mortales, pero el impacto emocional fue profundo.

“Aquí vivimos niños y adultos mayores. Ya no se duerme tranquilo”, expresó una moradora.

El Oro. Esta es una de las viviendas afectadas tras una de las explosiones el 25 de febrero. Foto: Fabricio Cruz.

48 atentados en dos meses

Lo ocurrido esta semana es parte de una escalada más amplia. En apenas dos meses, la provincia de El Oro ha registrado 48 atentados con explosivos, de los cuales 29 ocurrieron en Machala.

Las detonaciones han impactado viviendas, locales comerciales, funerales y hasta cámaras del ECU 911. Comerciantes han cerrado negocios antes del anochecer y familias han optado por desplazarse en sectores como Puerto Bolívar.

¿Quién es alias Saoco?

Alias Saoco es el nombre con el que se identifica a Edinson Alexander Delgado Rocafuerte, señalado como presunto cabecilla de la banda Sao Box, una disidencia de Los Lobos que opera en la provincia de El Oro. Esta estructura criminal habría surgido en mayo de 2024, tras una disputa interna por el control de actividades ilícitas en el cantón Camilo Ponce Enríquez y la parroquia Puerto Bolívar.

Según información policial, Delgado consta en la lista de los más buscados de la provincia y estaría vinculado a delitos como asesinato, tenencia de armas y narcotráfico. Registra al menos diez procesos judiciales en su contra.

El 18 de febrero de 2025, medios colombianos reportaron un atentado armado en Barranquilla en el que alias Saoco resultó gravemente herido y una mujer venezolana falleció. Tras ese hecho, la Policía ecuatoriana reforzó operativos en Machala y Puerto Bolívar, mientras mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si los recientes atentados con explosivos en la ciudad guardan relación con la estructura Sao Box y su disputa con Los Lobos.

