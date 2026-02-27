Partido Socialista Ecuatoriano puso la sexta acción en la Corte por la Ley de los GAD

La organización política se suma a otras que ven en la normativa una amenaza para la autonomía de municipios y prefecturas

Una nueva acción de inconstitucionalidad contra la Ley para la Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocida como Ley de los GAD, llegó a la Corte Constitucional. El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) se sumó a las organizaciones que han expresado reparos a la normativa aprobada por la Asamblea y sancionada por el presidente Daniel Noboa.

(NO TE PIERDAS: ¿Qué cambia con la reforma al Cootad aprobada por la Asamblea? Claves para entenderla)

Gustavo Vallejo, presidente del PSE, explicó este 27 de febrero de 2026 que una de las principales afectaciones con la vigencia de la norma está relacionada con la autonomía de los GAD.

“Esta ley pretende modificar el uso de los recursos, el 70/30. Se afectan proyectos de inversión social, se cataloga como inversión solo lo que es cemento y se deja de lado la posibilidad del trabajo que se hace con mujeres embarazadas, violencia, etc.”, señaló Vallejo.

Daniel Noboa defiende ley de GAD y niega recorte fuera de la Constitución Leer más

El Partido Socialista Ecuatoriano advirtió que otra consecuencia sería el incremento del desempleo. Vallejo recordó que cerca de medio millón de ecuatorianos trabaja en el sector público y que, de ese total, el 25 % labora en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Otras cinco demandas en la Corte

Tras la publicación de la Ley de los GAD en el Registro Oficial, varias organizaciones sociales acudieron a la Corte Constitucional para presentar sus objeciones. En total, existen cinco demandas de inconstitucionalidad en trámite.

La Unión Nacional de Educadores, Unidad Popular y el concejal del Municipio Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, figuran entre los proponentes de las acciones que buscan que la normativa sea declarada inconstitucional.

En todos los casos ya se realizó el sorteo de las causas. Por ejemplo, la presentada por el concejal Campaña está a cargo de la jueza constitucional Claudia Salgado Levi, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia que posteriormente será puesto a consideración del Pleno de la Corte Constitucional.

Cabe recordar que el máximo órgano de interpretación constitucional ya declaró inconstitucionales dos leyes económicas urgentes del Gobierno de Daniel Noboa: Solidaridad Nacional e Integridad Pública.

¿Qué dice el presidente Daniel Noboa?

“No cambiamos en proporción nada que no estuviera ya en la ley”, afirmó el presidente Daniel Noboa este 27 de febrero, en una entrevista con Centro Digital.

Noboa sostuvo que el objetivo central es mejorar el uso de los recursos públicos en municipios y prefecturas. “Que el dinero se emplee oportunamente y en las cosas que requiere la gente”, enfatizó. Añadió que no se trata de afectar competencias, sino de ordenar el gasto.

También aseguró que existen contrataciones políticas en los GAD. “Tienes que contratarme a estas 300 personas que son militantes”, relató sobre supuestos acuerdos. Según indicó, en ciertos municipios el gasto corriente llega hasta el 90 %.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!