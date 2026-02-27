'Todas las veces que te vi morir': una obra sobre maternidad y la desaparición

El montaje dirigido por Pavel V. Hernández se presenta el 28 de febrero y 1 de marzo en la capital

Un día de octubre de 2019, en medio del estallido social, Pavel V. Hernández salió de casa para sumarse a las manifestaciones. Antes de irse envió a su madre un mensaje breve y apagó el celular. Durante horas no respondió llamadas ni mensajes. “No contestaba, no podía localizarme y, aunque eventualmente regresé a la casa, le pegué el susto de su vida”, recuerda el dramaturgo.

Esa imagen —la de una madre esperando noticias, imaginando lo peor ante el silencio— se convirtió en el punto de partida de Todas las veces que te vi morir, obra que se presenta el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en Quito.

La pieza nació en el marco de la Primera Residencia de Dramaturgia 2024 de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Hernández postuló con un texto que partía de aquella escena inicial: una madre que espera a su hijo. “A lo largo de diversos textos míos siempre ha estado la figura de mi madre, siempre presente en mi escritura. Pero esta vez quería dejar de escribir desde este hijo que habla de su madre y ponerme en los zapatos de una madre que le escribe a su hijo”.

Escribir desde el dolor ajeno

El proceso implicó desplazarse hacia una experiencia que no le pertenecía. “En primera instancia el mayor reto fue justamente escribir desde algo que obviamente no soy, que es madre. Mi mayor preocupación era no adueñarme de ningún discurso, ya sea desde la maternidad o desde el tema de los desaparecidos. El mayor reto fue entender un dolor que no es mío”.

Para ello realizó entrevistas a distintas mujeres sobre sus maternidades y conversó con familiares de personas desaparecidas. “Los testimonios eran muy necesarios. Fue un proceso duro, muy delicado, muy sensible, en el que siempre busqué no romantizar ni villanizar ni revictimizar a nadie. Fue un ejercicio de empatía”, explica.

En ese tránsito, la obra dejó de ser únicamente un estudio poético de la espera y la ansiedad para incorporar las dificultades que enfrentan las familias en sus procesos de búsqueda y las trabas institucionales que encuentran en el camino.

La obra se presenta el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo en el Teatro Variedades. Archivo FTNS – Ana Lu Zapata

Cuando la ficción alcanza la realidad

Hernández terminó de escribir el texto en diciembre de 2024. Días después se conoció el caso de la desaparición y asesinato de cuatro niños en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil. “El texto empezó a tener otra responsabilidad. Nuestra lectura tenía otro tinte, empezaba a superar la ficción”.

Las lecturas dramatizadas realizadas el año pasado permitieron medir la reacción del público. Aunque admite que tenía dudas sobre la recepción, la respuesta despejó incertidumbres. “Tuvimos dos lecturas dramatizadas y mucha gente repitió. Un público que te llena la sala dos veces es un alivio, porque entiendes que hay una conexión, que algo está pasando. Basado en eso, vamos a un estreno confiados de que lo que vamos a mostrar le va a gustar al público”.

La estructura propone saltos temporales y escenas que rozan lo onírico: Victoria, la madre protagonista, puede habitar el presente y, de pronto, enfrentarse a un Simón de cuatro años que irrumpe en escena y luego desaparece. Esa convivencia de tiempos forma parte de la arquitectura del texto.

Una mirada desde la pedagogía

Durante los ensayos, la obra comenzó a transformarse en la voz de los actores. “Una vez que los actores empiezan a decir las palabras que yo escribí, el texto deja de ser mío. Ellos no tienen mi acento ni mis expresiones. El texto tiene que estar al servicio de la escena, no al revés”.

El elenco —Cristina Marchán, Diego Cerda, Diego Luna Zurita y Daniela Delgado Robalino— se consolidó primero en las lecturas. Con el paso al montaje, el equipo creció gracias al respaldo institucional y a los fondos de producción del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFAIC). “Lo que era un grupo de cinco personas se volvió un equipo complejo: escenógrafo, vestuarista, diseñadora lumínica, diseñadora de sonido, equipo de difusión. Yo como director tenía que callar al dramaturgo y permitir sacar una capa del texto que yo no había concebido. No quería montar lo que imaginé, sino que me saquen del lugar común”.

La obra mantiene una línea pedagógica y social. El equipo realizó ensayos abiertos con estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y de la Universidad San Francisco de Quito, y trabaja junto a la asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas (Asfadec). “Logramos que el proyecto cumpla con un área pedagógica y social. El texto que empieza como ficción se enfrenta a estas madres que efectivamente siguen buscando a sus hijos”.

Además de las funciones en el Teatro Variedades, el montaje formará parte del programa Escenario Joven de la Fundación en abril, orientado a estudiantes de colegio. Después, la intención es llevarla a otras ciudades. “El teatro nunca es un producto terminado. En cada función se reafirma y se vuelve a construir. Todo es proceso y todo se puede mejorar”.

Todas las veces que te vi morir se presenta el sábado 28 de febrero a las 19:00 y el domingo 1 de marzo a las 18:00 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Entrada general: $8.

