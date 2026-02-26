El alza del arancel al 50 % para Colombia desata críticas del sector productivo

El alza del arancel, al 50 %, para productos colombianos, sorprendió a muchos. Ecuador, dicen algunos expertos en comercio exterior, ha entrado en "un juego perverso" que viola toda normativa comercial, tras disponer el incremento de la tasa, a partir del 1 de marzo.

La decisión se tomó este 26 de febrero de 2026, dos días después de que Colombia oficializara el cobro del arancel de 30% a un grupo de productos importados de Ecuador y prohibiera el ingreso de una treintena de productos locales por la frontera terrestre. Según un comunicado del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, esto se adoptó tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte del Gobierno colombiano. La medida, de acuerdo con el Ministerio, responde a criterios de seguridad nacional y busca fortalecer la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. Para el Ejecutivo ecuatoriano, el combate a estas estructuras criminales requiere acciones conjuntas y coordinadas entre ambos países.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Incoop entró en liquidación Leer más

Por qué los expertos cuestionan el argumento de seguridad detrás del arancel

Para Francisco Ballén, exviceministro de Comercio Exterior, el argumento no es suficiente cuando, a cambio, se irrespeta toda normativa comercial que rige a ambos países, y sobre la cual se desarrollan la inversión, el comercio y el establecimiento de negocios. "Esto es terrible porque cada cambio que usted hace irrespetando los acuerdos internacionales genera un daño porque hay contratos de por medio, representaciones, bodegas que se dejan de usar, transportistas que dejan de movilizar mercancías y precios que tienen que cambiar o ser asumidos por el distribuidor", señala.

Qué productos colombianos importa Ecuador y cuánto está en juego

Según la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana, las importaciones ecuatorianas desde Colombia representan cerca del 9% del total de importaciones no petroleras de Ecuador.

La categoría de bienes de consumo se ha consolidado como el principal componente, con el 50% del total de importaciones realizadas en 2024, y con una tendencia ascendente desde principios de siglo. Le siguen materias primas y bienes de capital, aunque estas dos categorías han perdido protagonismo en los últimos años.

Entre los productos más relevantes destacan los de cuidado personal, alimentos procesados, vestuario y bebidas. Rubros como dentífricos, cerveza de malta y cosméticos no solo lideran en volumen, sino también en crecimiento, impulsados por el posicionamiento de marcas colombianas en el consumo cotidiano ecuatoriano. A estos se suman bienes duraderos como motocicletas, electrodomésticos y vehículos, aunque con comportamientos más volátiles.

RELACIONADAS El bloqueo terrestre y el arancel aniquilan el comercio entre Ecuador y Colombia

El impacto del arancel en la industria automotriz y las cadenas de ensamblaje

David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), hizo "un llamado a la sensibilidad y a la sensatez de los dos gobiernos para tratar los temas de seguridad en el ámbito que corresponda y dejar que el mercado y las fronteras entre ambos países continúen vivas con un comercio activo".

Molina menciona que los vehículos colombianos representan aproximadamente el 5% de los carros que ingresan al mercado ecuatoriano. Si gravar un arancel del 30% ya hacía "inviable la comercialización", sostiene, incrementarlo al 50% ratifica esa inviabilidad, afectando el stock de las comercializadoras. No obstante, señala que en la cadena de ensamblaje el impacto es mayor porque mucha materia prima proviene de Colombia, como las pinturas automotrices, la totalidad de las resinas y químicos procesados o materiales de fricción. "Calculamos que el 70% aproximadamente de los materiales de fricción, de frenos para el transporte pesado, camiones y buses, viene de este país", dijo Molina.

¿Qué pasa si un trabajador no presenta la proyección de gastos para pago de impuesto? Leer más

El impacto podría escalar mucho más si Colombia llega a incrementar al 30% el arancel para Ecuador, que hizo oficial el pasado martes como medida de retaliación. Colombia podría llegar a igualar el porcentaje planteado para los productos de Ecuador y, de ser así, hay empresas que sufrirían las consecuencias. "La planta de neumáticos de Cuenca, Continental, exporta el 15% de su producción a Colombia".

Arancel del 50%: ¿qué significa para los precios y el consumidor ecuatoriano?

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, dice que cuando se habla de un arancel del 50%, se está hablando "prácticamente de un arancel prohibitivo". En términos generales, este nivel de arancel funciona como una medida que busca impedir las importaciones.

Rivadeneira añade que lo que se espera es que el importador intente absorber el golpe del arancel en el corto plazo, pero si no puede sostenerlo, terminará transfiriendo ese costo al consumidor, lo que provocará un aumento en el precio de los productos.

Si esta medida, que hoy espera un dictamen de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se mantiene en el tiempo, otra consecuencia posible es una sustitución de importaciones, con oferta nacional o con otros proveedores internacionales, "como por ejemplo países de América Latina, sobre todo del Cono Sur y, obviamente, de Asia, y de manera particular de China".

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ