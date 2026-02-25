El bloqueo terrestre y el arancel aniquilan el comercio entre Ecuador y Colombia

La prohibición de ingreso por vía terrestre de varias exportaciones ecuatorianas hacia Colombia ya genera impactos en cadena sobre productores de aceite de palma, arroz, plátano y camarón, además del transporte pesado en la frontera norte.

Solo el pasado martes, día en que Colombia decidió oficializar también un arancel recíproco del 30 % a más de 23 líneas de productos ecuatorianos, alrededor de 40 vehículos cargados quedaron detenidos en el límite binacional. Algunos retornaron con la mercadería y otros debieron redefinir su destino. “En mi caso, 15 tráileres cargados con arroz tuve que hacerlos regresar a Santo Domingo”, señaló a Diario EXPRESO Carlos Bastidas, presidente de los transportistas pesados del Carchi.

El impacto económico, solo en este caso, es inmediato: si cada unidad cobra en promedio 400 dólares por flete, 40 camiones representan 16.000 dólares diarios que se dejan de percibir.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana señalan que el flujo del tráfico, por efecto del arancel, ya ha venido cayendo un 70 % en las últimas semanas. En una época normal, de Colombia salían 100 camiones diarios con destino a Ecuador, pero el pasado 14 de febrero ese número se redujo a 25. Una caída similar se observó en los camiones con carga ecuatoriana que buscaban entrar al vecino país: ese número bajó de 59 a 48. “Estamos hablando de 11 camiones menos, pero recordemos que para esa fecha Colombia aún no activaba el arancel para Ecuador; por eso la caída no fue mayor”, dice Olivia Díazgranados, directora ejecutiva del gremio colombiano, que ya estima en 150 millones de dólares las pérdidas económicas por esta medida.

Entre la carga ecuatoriana que se dirige a Colombia por vía terrestre está la del sector palmicultor. Óscar Calahorrano, presidente de Propalma y representante del clúster de oleaginosas, explicó que en 2025 Colombia absorbe el 50 % de las exportaciones de aceite crudo de palma, generando más de 94 millones de dólares al año. Cada mes se exportan entre 6 y 8 millones de dólares, pero una sobretasa del 30 % encarece en unos 300 dólares cada tonelada, volviendo inviable el negocio.

El arroz también enfrenta un golpe significativo. José Luis García, coordinador de la Defensa del Arroz, indicó que, además del 30 % de sobretasa, el transporte marítimo aumenta los costos: por tierra cuesta 1,60 dólares por quintal y por barco sube a 5 dólares. Entre enero y febrero de 2026, las exportaciones a Colombia cayeron 50 % frente a años anteriores: de 10.000 toneladas habituales, apenas se han colocado 5.000.

Arancel de Colombia ¿Cuáles son los productos de menor impacto?

Entre los productos con menor impacto está el plátano, con menos del 2 % del total exportado. Según el Banco Central y el Servicio Nacional de Aduana, en 2025 las ventas a Colombia representaron el 1,56 % del valor FOB total y el 1,69 % en volumen. Se enviaron unas 3.000 toneladas por cerca de 378.000 dólares, indicó Eduardo Manrique, director de la Asociación de Exportadores de Plátano (Asoexpla).

Sin embargo, en zonas como El Carmen, en Manabí, productores de plátano reportan hasta 80 camiones frenados y temen pérdidas en fruta, cartón y transporte, especialmente cuando el mercado interno se satura, según García.

Para el camarón, el mercado colombiano equivale a entre 15 y 20 millones de dólares anuales, menos del 1 % del total exportado, pero la prohibición terrestre lo vuelve prácticamente inviable. José Antonio Camposano, de la Cámara Nacional de Acuacultura, explicó que, al impedir la vía logística más eficiente, la medida equivale “en términos prácticos, a una orden de no comprar”, ya que migrar al transporte marítimo encarece y retrasa las operaciones. Además, recordó que parte de la industria colombiana depende del camarón ecuatoriano para su procesamiento.

En banano, gremios como AEBE y Acorbanec señalan que el mercado colombiano es marginal. Sin embargo, advierten que el arancel del 30 % aplicado por Ecuador a productos colombianos encarece los insumos agrícolas importados.

La Cámara de la Industria de Innovación y Tecnología Agrícola (Innovagro) alertó que Colombia es proveedor clave de agroquímicos y bioinsumos, y que el sobrecosto podría afectar a pequeños y medianos agricultores, generar desabastecimiento y abrir espacio al contrabando.

Estos factores ponen en riesgo cultivos estratégicos como banano (180.000 hectáreas), cacao (600.000), flores (4.000) y frutas y vegetales de exportación (20.000), además de productos básicos como arroz, maíz y papa, según Innovagro.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales a Colombia realizadas por unas 580 empresas están sujetos al arancel del 30 %. Es decir, uno de cada tres dólares enviados a ese mercado está afectado por la sobretasa.

Los futuros reembolsos

Díazgranados sostiene que los aranceles del Gobierno ecuatoriano, impuestos por motivos de seguridad y replicados el pasado martes por Colombia, son inconstitucionales e ilegítimos porque contradicen las normas supranacionales del Pacto Andino. Según la organización, únicamente el poder legislativo de cada nación tiene la facultad de imponer tributos, no el Ejecutivo.

Por ello, dijo, el gremio que representa a empresas colombianas y ecuatorianas que operan en Colombia solicitará la próxima semana, ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), una resolución sobre este tema y el futuro reembolso de lo que, hasta ahora, se ha pagado.

Los empresarios advierten un efecto grave en el campo laboral. La situación es especialmente delicada en Ipiales: 8.000 familias dependen directamente de los servicios instalados para atender el comercio bilateral. De los 1.800 empleos directos vinculados a ese ecosistema (almacenadoras, transportistas, agencias de aduanas y operadores logísticos), 1.000 ya están en riesgo inmediato de quedar cesantes. A estos se suman 3.600 empleos indirectos generados por más de 120 empresas que prestan servicios de apoyo al comercio internacional en la zona. Del lado de Ecuador, la Cámara de Industrias ha advertido que más de 200.000 empleos directos en manufactura podrían estar en riesgo.

