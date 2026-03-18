La defensa del alcalde Cristian Zamora: “Todo lo que he adquirido está justificado”

El alcalde de Cuenca recibió el respaldo del Concejo cantonal y de la Izquierda Democrática en Azuay tras el allanamiento

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, es investigado por la Fiscalía debido a un presunto enriquecimiento ilícito.

"Acaba la Policía de irse de mi casa haciendo un allanamiento", confirmó el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, luego de que la Fiscalía allanó su casa, su despacho y el inmueble de un familiar suyo.

Se investiga un presunto caso de enriquecimiento ilícito, que consiste en el incremento injustificado del patrimonio personal o cuando se han cancelado deudas con fondos que no se justifiquen.

"Son movimientos en un lapso de cinco años en los que han realizado la auditoría. Incluso antes de ser alcalde. Son préstamos que me han hecho mis parientes y que yo también les he hecho a ellos", explicó Zamora respecto a las posibles anomalías que investiga Fiscalía.

Estoy en total tranquilidad porque más bien causa mucha risa las razones por las que han venido (la Fiscalía)". Cristian Zamora Alcalde de Cuenca

"Según lo que indican (los representantes de Fiscalía) es de que han revisado las cuentas mías personales y de mi empresa y que a criterio de ellos, en un periodo de 5 años, por aproximadamente un valor de $80.000, ellos no encuentran justificación", señaló el alcalde en un video publicado en sus redes sociales.

"El país está viviendo momentos que yo creo que deben hacernos despertar a todos, pero ahí están las razones por las que vienen a mi casa", añadió.

Zamora detalló que de su casa se llevaron dos computadoras, un teléfono y memorias USB, "con trabajos y proyectos. Ojalá lean y aprendan mucho".

El alcalde utilizó su cuenta en la red social X para detallar montos que habría reportado en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas (SRI) y aseguró: "Todo lo que he adquirido en bienes está totalmente justificado por el órgano de control en su auditoría".

Información:



Ayer en entrevista en @tomebamba me consultaron sobre mis ingresos, datos que no tenía en mi memoria ese momento.



De acuerdo a las declaraciones SRI:



-Ingreso total mi RUC: 74.526,64USD



-Ingreso total empresa: 856.343,33USD



Todo lo que he adquirido en bienes… — Cristian Zamora M (@czamoramatute) March 18, 2026

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"Quiero agradecer toda la inmensa solidaridad y esto (el allanamiento) yo ya lo venía presentiendo, más allá de que la gente siempre me alertaba y me cuidaba y me decía que 'cuidado nos pase eso', que 'tenga cuidado'", mencionó Zamora, quien marchó con simpatizantes el martes 17 de marzo.

Los concejales de Cuenca emitieron un manifiesto en el que expresaron solidaridad a Zamora y exigieron a las autoridades judiciales a que "mantengan la independencia técnica y objetiva de sus actos".

Al respaldo se sumó el partido Izquierda Democrática, a través de su Consejo provincial de Azuay, en un boletín.

"Mientras la delincuencia real nos quita el sueño y azota nuestras calles, es doloroso ver cómo se desperdician recursos públicos en espectáculos que solo buscan empañar gestiones honestas", dijo la tienda política por la que Zamora llegó a la Alcaldía en 2023.

Zamora es el quinto político que han enfrentado allanamientos en lo que va de este año. Tras el operativo de Fiscalía, el alcalde cuencano recibió el respaldo de su homólogo quiteño, Pabel Muñoz, y de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien dijo: “La política es de alto riesgo”.

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