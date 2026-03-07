Aquiles Álvarez tras audiencia del caso Triple A: "He cumplido cada medida"

La audiencia del caso en el que se investiga al alcalde de Guayaquil se retomará este 8 de marzo en Quito

La audiencia del caso Triple A se realiza en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

"Hoy hablé ante el tribunal", fue el mensaje que se posteó este sábado 7 de marzo de 2026 en la cuenta de la red social X, del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, investigado en el caso Triple A.

Álvarez se refirió así a su participación en la audiencia que se retomará a las 08:30 de este domingo 8 de marzo en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

"He cumplido cada medida y la ley me ampara con la presunción de inocencia y el derecho a defenderme en libertad, como ocurre cuando el poder no interviene", se mencionó en el posteo del alcalde, detenido en la cárcel de Latacunga por el caso Goleada.

Se espera que este domingo el Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado decida sobre el pedido de Fiscalía para dictar prisión preventiva para Álvarez, en este caso.

Fiscalía argumenta que el alcalde incumplió la medida cautelar de usar grillete electrónico mientras duran las investigaciones del caso Triple A.

Según la entidad, un parte policial informó que Álvarez no llevaba el dispositivo de vigilancia cuando fue detenido por el caso Goleada, el pasado 10 de febrero.

Hoy hablé ante el tribunal. He cumplido cada medida y la ley me ampara con la presunción de inocencia y el derecho a defenderme en libertad, como ocurre cuando el poder no interviene. Hoy la justicia decide si prevalece el Estado de derecho o si se confirma una dictadura. pic.twitter.com/tybrixf03b — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) March 7, 2026

"Justicia decidirá entre Estado de derecho y dictadura"

Álvarez, su defensa y sus simpatizantes, insisten en su inocencia y alegan una supuesta persecución política por parte del Gobierno de Daniel Noboa.

"Hoy la justicia decide si prevalece el Estado de derecho o si se confirma una dictadura", dijo Álvarez, según el mensaje publicado en su cuenta.

Noboa dijo el pasado jueves 5 de marzo, en una entrevista, que tenía en su casa de Olón (Santa Elena) un "burrito" de mascota, que se llamaba Aquiles.

Esto fue rechazado, ese mismo día, en la sesión del Concejo cantonal de Guayaquil. La concejala Soledad Diab (independiente) calificó a la expresión como una "metáfora vergonzosa".

En el caso Triple A se investiga una presunta red de comercialización irregular de combustibles subsidiados que habría causado un perjuicio económico al Estado.

