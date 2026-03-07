Libertad vs. Liga de Quito: previa, alineaciones y dónde ver EN VIVO | LigaPro 2026

Tras caer en casa, la U visita el Reina del Cisne con la obligación de sumar. Libertad busca mantener su invicto en el torneo

El plantel albo quiere recuperarse de su última derrota ante Macará, por la fecha 2 de LigaPro.

La tercera fecha de la LigaPro 2026 nos traslada al sur de Ecuador para el enfrentamiento entre Libertad y Liga de Quito. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para no perder pisada en la tabla de posiciones.

El conjunto lojano, bajo la dirección técnica de Juan Carlos León, busca aprovechar su localía para dar el golpe ante uno de los grandes. Tras un inicio irregular, los libertarios confían en el apoyo de su hinchada para frenar el poderío ofensivo del cuadro albo.

Por su parte, la escuadra dirigida por Tiago Nunes llega herida tras una sorpresiva derrota en casa ante Macará (2-0). El Rey de Copas no tiene margen de error y pondrá toda su artillería en cancha para recuperar los puntos perdidos y calmar las críticas externas.

Corozo y Estradas son armas ofensivas de LDU. Angelo Chamba

El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Federativo Reina del Cisne. La altitud moderada de Loja y el estado del campo serán factores determinantes para el desarrollo táctico que propongan ambos estrategas durante los noventa minutos.

Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:00

Argentina, Chile y Uruguay: 21:00

México: 18:00

¿Dónde ver Libertad vs. Liga de Quito EN VIVO?

Para los aficionados en territorio ecuatoriano, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la señal abierta de Teleamazonas. Además, quienes prefieran el formato digital podrán seguir el minuto a minuto y las incidencias mediante la plataforma de streaming Zapping.

Posible alineación de Libertad

León apostaría por una línea de cuatro sólida para contener las bandas, confiando en la velocidad de sus extremos para lastimar de contraataque a la defensa capitalina.

Libertad: Cabezas; Patta, Caicedo, García, Rodríguez; Zambrano, Corozo, Batalla, Branda; Cortez, Coronel.

Posible alineación de Liga de Quito

Nunes recupera piezas clave y mantendría a Michael Estrada como referente de área, acompañado por la explosividad de Janner Corozo para romper el cerrojo defensivo del equipo lojano.

Liga de Quito: Valle; Quintero, Allala, Adé, Segovia; Pretell, Villamil, Tobar, Corozo; Deyverson, Estrada.

Estadísticas de Libertad y Liga de Quito en la LigaPro 2026

