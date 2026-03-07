Correa sobre suspensión de RC: "Indicaremos en su momento cuáles son los candidatos"

El expresidente rechaza la suspensión de la Revolución Ciudadana y habla de alternativas hacia las elecciones de 2027

El expresidente Rafael Correa calificó como una "monstruosidad" la suspensión de nueve meses impuesta a su movimiento político por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco del caso Caja Chica. Pese a la medida cautelar por presunto lavado de activos, el exmandatario aseguró que la organización participará en las seccionales de 2027 y arremetió contra el Gobierno y la Fiscalía, cuestionando la agilidad judicial en este caso frente a otras investigaciones que salpican al oficialismo.

Rafael Correa: "Si no recuperamos el partido, indicaremos cuáles son los candidatos"

El expresidente Rafael Correa Delgado se pronunció este 7 de marzo de 2026 sobre la suspensión provisional de Revolución Ciudadana, su movimiento político. La medida, que rige por un plazo de nueve meses, surge tras un presunto caso de lavado de activos denominado caso Caja Chica. A través de un video en redes sociales, Correa planteó el escenario de no recuperar el partido, pero mantuvo la expectativa de anunciar candidatos para las elecciones seccionales de 2027.

"Si no logramos recuperar el partido después de este horror que han cometido, de esta monstruosidad, no se preocupen; les indicaremos en su momento cuáles son los candidatos de la Revolución Ciudadana", comentó Correa. Además, cuestionó el proceso impulsado por la Fiscalía General del Estado.

El allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en Quito ocurrió este 28 de febrero de 2026. Cortesía: Fiscalía.

Críticas al juez Joaquín Viteri y a la Fiscalía

Según el exmandatario, la suspensión es ilegal y se fundamenta en un oficio del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, a quien calificó como "fiscal de bolsillo de Noboa". Correa arremetió contra el juez del TCE, Joaquín Viteri, señalando que la decisión se tomó "sin ley, sin normativa y sin derecho a la defensa" contra la principal fuerza política del país.

Correa también cuestionó que el caso Caja Chica se base en declaraciones de Santiago Díaz. "Utilizaron a la Fiscalía con base en las versiones de un acusado de violación a una menor que nosotros expulsamos inmediatamente del partido. El Gobierno lo pone en una cárcel de lujo con tal de que acuse a la Revolución Ciudadana", denunció.

Correa señala "doble vara" en la justicia ecuatoriana

Por otro lado, el expresidente criticó la celeridad judicial contra su movimiento en contraste con otros procesos. Mencionó el caso La Libertad, que involucra a Cynthia Gellibert, y el caso Galamedios, relacionado con Luis Alvarado Campi, asambleísta alterno de ADN. Asimismo, recordó que no se investigan presuntos vínculos señalados por agencias internacionales sobre el caso de Fernando Villavicencio.

En este contexto, Correa hizo un llamado a los electores: "Tal vez no seas correísta, pero jamás votes por estos que han sepultado a la patria. Vota por cualquiera si no te gusta nuestra opción, pero no le des un solo voto a esta agencia de destrucción nacional, ADN".

El origen de la suspensión por el caso Caja Chica

La decisión del TCE, emitida el 6 de marzo de 2026 por el juez Joaquín Viteri, dispone la suspensión provisional del movimiento por nueve meses del registro de organizaciones políticas del CNE. La causa N.º 029-2026-TCE se abrió tras un pedido de la Fiscalía por una investigación de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

La medida cautelar se adoptó tras la comunicación enviada por el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, sobre el caso denominado Caja Chica, que involucraría a directivos de la lista 5.

