Leonidas Iza advierte que la minería amenaza la vida y el agua en Ecuador

El dirigente indígena criticó la expansión extractiva y afirmó que la contaminación del agua afecta la economía del país

El presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza, habló este 7 de marzo de 2026 durante su ceremonia de posesión como nuevo Consejo de Gobierno de la organización indígena. En su discurso, cuestionó la actividad minera y aseguró que sus efectos no solo afectan a los pueblos indígenas, sino a toda la población del Ecuador. “De la cordillera occidental que va hacia la costa y de la cordillera oriental que va hacia la Amazonía, no se joden solo los indígenas”, dijo Iza. “Nos jodemos los blancos, los mestizos, los cholos, los montubios, los indígenas”, añadió el dirigente en su intervención pública.

El presidente de la Ecuarunari también criticó a la clase política y a las autoridades, a quienes acusó de no ejercer soberanía frente a los intereses extractivos. “Nuestras autoridades, nuestra clase política, nuestras oligarquías no tienen soberanía”, expresó Iza en tono político durante la posesión.

Agregó que sectores que calificó como “yumis, rudos” no escuchan la voluntad popular expresada en consultas anteriores. Recordó que en la última consulta más del 60% del pueblo ecuatoriano votó en contra de la expansión minera.

Rechazo político y referencia a la consulta popular

Iza cuestionó que, pese al resultado de la consulta, se estén aprobando leyes relacionadas con la minería en la Asamblea Nacional. “¿Cuántas veces han consultado? Le decimos que no”, señaló el dirigente indígena durante su intervención pública. El líder indígena reconoció el trabajo de tres asambleístas, aunque criticó que otros legisladores “andan calculando” posiciones políticas. El discurso cerró reiterando su rechazo a la minería y defendiendo el criterio expresado en las urnas.

Para Iza, la discusión sobre la minería también implica el futuro económico, social y ambiental del Ecuador. Sostuvo que la protección del agua debe entenderse como un asunto nacional y no únicamente indígena. Insistió en que la contaminación de los recursos naturales afectaría la vida de todos los sectores sociales. La intervención se dio en el marco de la posesión del nuevo Consejo de Gobierno de la Ecuarunari.

