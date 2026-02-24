Ecuarunari exige el archivo del proyecto de ley de minería por inconstitucional

Leonidas Iza, presidente electo de la Ecuarunari, se pronunció frente al proyecto de ley de minería.

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, rechazó el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional con carácter de urgente.

En un comunicado público, la organización indígena cuestionó que la iniciativa busque simplificar procesos administrativos para agilizar proyectos extractivos y atraer inversión extranjera, señalando que esa meta implicaría afectar derechos colectivos y de la naturaleza.

Según el pronunciamiento, la propuesta no resuelve los problemas estructurales derivados del extractivismo y, por el contrario, debilita los controles ambientales en la explotación minera en el país.

Proyecto de Ley de Minería y derechos colectivos en Ecuador

Ecuarunari advirtió que el proyecto “reduce o desconoce los derechos de la naturaleza y derechos colectivos”, al plantear cambios que modificarían los mecanismos de control estatal sobre las actividades extractivas.

El documento señala que se habilitarían posibles subsidios indirectos a empresas mineras, poniendo a su servicio infraestructura pública y la protección de las Fuerzas Armadas, lo que, a su criterio, trasladaría mayores riesgos al Estado.

Además, cuestiona que la Licencia Ambiental sea reemplazada por autorizaciones administrativas simples, lo que (según el texto) disminuiría controles preventivos, especialmente en territorios sensibles como zonas de recarga hídrica.

⭕ | COMUNICADO

Esta ley minera enviada por el presidente @DanielNoboaOk no soluciona los problemas del sector: debilita el control ambiental, reemplaza la Licencia Ambiental por permisos más flexibles y acelera la extracción sin fortalecer la fiscalización estatal.#ECUARUNARI pic.twitter.com/YlknHTgJ24 — ECUARUNARI (@ecuarunari_ofic) February 24, 2026

Controles ambientales y licencia ambiental en la minería

La organización también sostiene que la propuesta no mejora la recaudación estatal por regalías e impuestos, pero sí implicaría que el Estado asuma más riesgos ambientales y fiscales sin garantías de mayor beneficio económico.

Otro punto señalado es la “anulación efectiva del derecho a la consulta previa”, mecanismo reconocido en la Constitución para comunidades, pueblos y nacionalidades frente a proyectos que puedan afectar sus territorios.

En el comunicado se advierte que la iniciativa desestimularía la minería artesanal, lo que podría expulsar a pequeños mineros hacia la informalidad y dejarlos expuestos a redes de minería ilegal.

Consulta previa y minería artesanal en debate

Ecuarunari concluye que la propuesta legislativa favorecería a grandes empresas mineras transnacionales en detrimento del país y del medio ambiente, así como de los derechos de comunas, pueblos y nacionalidades.

“Se quiere legislar a favor de las grandes empresas mineras transnacionales y en contra del país”, sostiene el texto difundido por su Consejo de Gobierno, que insiste en que la normativa afecta intereses colectivos.

Ante este escenario, la organización exigió el archivo inmediato del proyecto al considerarlo inconstitucional y contrario a los intereses nacionales, marcando una nueva postura crítica frente al debate minero en Ecuador.

