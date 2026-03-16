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Liga de Quito
El plantel albo quiere recuperarse y seguir en ascenso en la fecha 5 de LigaPro.archivo

LigaPro 2026: Así se jugará la Fecha 5 en Ecuador entre martes y jueves

La jornada arrancará este 17 de marzo con duelos clave en la tabla. Independiente lidera y Emelec busca salir del fondo

La quinta jornada de la LigaPro 2026 promete movimientos importantes en la tabla de posiciones. Con el torneo todavía en su fase inicial, varios equipos buscan consolidarse en la parte alta, mientras otros intentan salir de los últimos lugares tras un arranque irregular.

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Luego de las cuatro primeras fechas, Independiente del Valle lidera el campeonato con puntaje casi perfecto (10 puntos), seguido por Delfín y Libertad, ambos con siete unidades. Más atrás aparecen Deportivo Cuenca y Barcelona SC, que también se mantienen en la pelea por los primeros lugares. En el extremo opuesto, Emelec atraviesa un inicio complicado y se ubica en el fondo de la clasificación, incluso con saldo negativo de puntos.

Los partidos de la fecha 5 con hora y fecha

La fecha 5 arrancará este martes 17 de marzo con dos compromisos. A las 16:30, Universidad Católica recibirá a Deportivo Cuenca en un duelo clave para ambos, ya que los azuayos llegan con un buen inicio de campeonato y buscan mantenerse en zona alta. Más tarde, a las 19:00, el recién ascendido Leones del Norte se medirá con Liga de Quito, que intenta sumar para no alejarse de los puestos de clasificación.

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La jornada continuará el miércoles 18 de marzo con tres encuentros. Macará se enfrentará a Delfín desde las 14:00, en un duelo donde el cuadro manabita intentará sostener su lugar entre los líderes. Luego, Manta recibirá a Guayaquil City a las 16:30 en un partido entre equipos que buscan regularidad en el arranque del torneo. El cierre del día será a las 19:00, cuando Libertad se enfrente a Barcelona SC, uno de los compromisos más atractivos de la fecha debido al buen momento de ambos en la tabla.

La fecha se completará el jueves 19 de marzo con dos partidos. Orense jugará ante Mushuc Runa a las 16:30 en Machala, mientras que el plato fuerte llegará a las 19:00 con el duelo entre Emelec e Independiente del Valle. El conjunto rayado intentará mantener su racha perfecta, mientras que los eléctricos necesitan sumar con urgencia para salir del fondo.

Con varios equipos separados por pocos puntos y el torneo todavía en desarrollo, la quinta jornada podría empezar a marcar tendencias en la pelea por el liderato y en la lucha por escapar de los últimos puestos del campeonato ecuatoriano.

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