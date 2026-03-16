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Un abrazo al final entre Pool Gavilánez y Junior Ayoví.
Un abrazo al final entre Pool Gavilánez y Junior Ayoví.Cortesía

La verdad del cruce entre Pool Gavilánez y Ayoví en el partido ante Barcelona SC

El entrenador Pool Gavilánez, vivió un momento caliente con su jugador Junior Ayoví durante el partido ante Barcelona SC

Se jugaba el minuto 87 del partido entre Guayaquil City y Barcelona SC en el estadio Estadio Christian Benítez, cuando el técnico Pool Gavilánez explotó desde el banco. El entrenador, visiblemente molesto por una acción de juego, lanzó algunos reclamos subidos de tono dirigidos a su propio futbolista, Junior Ayoví.

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En medio del calor del partido, al DT se le escapó una frase que llamó la atención: “Vas a ver allá adentro”, en referencia al camerino.

Ayoví, lejos de entrar en la discusión, optó por la calma. No respondió a las palabras de su entrenador y simplemente levantó el pulgar, en señal de que había escuchado el mensaje y prefería dejar la situación ahí.

Toda la calentura de Pool Gavilánez

La escena generó curiosidad: ¿qué pasó después en el camerino?

El periodista deportivo Simón Cañarte estuvo al aire la noche del viernes 13 de marzo en el programa Amarillo es el color.

Simón Cañarte y su última frase en TV: “Barcelona SC, arriba toda la vida”

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Horas más tarde, el propio Gavilánez se encargó de aclararlo. Con una fotografía junto al jugador —ambos riéndose— explicó que todo quedó en una anécdota del fútbol.

“El fútbol tiene estas cosas. En el calor del partido le dije algunas cosas a Junior. Ya hablamos, le pedí disculpas y todo quedó en la cancha”, comentó el entrenador.

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Incluso bromeó sobre lo que muchos imaginaban:

“¿Que en el camerino terminamos a las manos? Nada de eso”, dijo, dejando claro que la situación se resolvió con diálogo y respeto.

El técnico también destacó la actitud de su dirigido: “Respeto para él. El fútbol se juega fuerte, pero siempre con respeto”.

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Pero la noche caliente no terminó ahí. Gavilánez también protagonizó un cruce verbal con el entrenador de Barcelona, César Farías. El DT del Ídolo había declarado tras el empate: “Perdimos dos puntos y estamos furiosos. Ojalá City juegue así todos los partidos, porque ser bravo solo aquí no sirve”.

El duelo entre Barcelona SC y Guayaquil City termina en empate.
El duelo entre Barcelona SC y Guayaquil City termina en empate.BARCELONA SC

La respuesta del estratega ciudadano llegó en redes sociales: “Con el respeto que se merece Farías, los guayaquileños somos bravos donde sea. Ya va a ir conociendo”.

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Gavilánez, un técnico que suele ponerle picante al fútbol ecuatoriano, esta vez pareció cruzar la línea en medio de la tensión del partido. Sin embargo, el abrazo con Ayoví en el camerino terminó cerrando la historia con tranquilidad.

Al final, lo que parecía un conflicto terminó siendo solo otra escena del fútbol… de esas que se viven con intensidad durante 90 minutos y se resuelven puertas adentro.

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