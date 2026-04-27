Agricultores piden a las autoridades compra inmediata del arroz

Publicado por Tatiana Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que se debe saber



Crisis del arroz en Ecuador: productores de Babahoyo rechazan compra diferida y exigen pago inmediato de la cosecha

Crisis del arroz en Ecuador: productores de Babahoyo rechazan compra diferida y exigen pago inmediato de la cosecha Precio del arroz en Los Ríos: agricultores denuncian pagos de hasta 21 dólares por saca, por debajo del costo de producción

Protesta de arroceros en Babahoyo: reclamos por incumplimiento del Gobierno, altos costos agrícolas y falta de almacenamiento

Los agricultores piden compra inmediata de las 20.000 toneladas de arroz, por parte del Gobierno. “No hay tiempo, el arroz no espera”, fue la advertencia de los productores arroceros del cantón Babahoyo y zonas aledañas a la provincia de Los Ríos, tras rechazar la propuesta del Gobierno de adquirir su cosecha el próximo 15 de mayo de 2026. La medida, planteada por el subsecretario de Comercialización y Agricultura, Rubén Ballesteros, no fue bien recibida por los agricultores, quienes aseguran que para esa fecha ya no tendrán producción disponible, debido al avance actual de la cosecha y la falta de almacenamiento.

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Según explicaron dirigentes del sector, actualmente la cosecha presenta un avance del 60 %, restando apenas un 40 % por recolectar. Sin embargo, advierten que el grano que ya está listo debe ser comercializado de inmediato, pues no cuentan con infraestructura para embodegarlo ni recursos para mantenerlo en espera. “Si no se vende ahora, se pierde”, insistieron los arroceros durante la reunión que mantuvieron hoy, 27 de abril de 2026, en el despacho del representante del Ejecutivo en la provincia.

Esto luego de la jornada de protesta pacífica, que inició en el cruce de Chilintomo con una caravana de tractores y pancartas. Los agricultores se movilizaron hasta la Gobernación de Los Ríos, donde fueron contenidos por un cerco militar en las calles Bolívar y Sucre. Posteriormente, una comisión ingresó al edificio para mantener un diálogo con el gobernador Galo Lara Yépez y representantes del Ministerio de Agricultura.

¿Qué piden los arroceros?

En la reunión, los productores reiteraron su principal exigencia, que se cumpla el precio oficial acordado tras la última movilización, basado en el decreto presidencial que establece 34 dólares por la saca de 205 libras de arroz de grano corto y 36 dólares por la saca de 205 libras de grano largo. Denunciaron que, en la práctica, las piladoras están pagando entre 18 y 21 dólares, muy por debajo del costo de producción.

Wilson Averos, agricultor de Babahoyo, fue enfático al señalar que el Gobierno no ha cumplido con la compra prometida de más de 20.000 toneladas en abril a nivel nacional. “Nos dijeron que en abril iban a comprar, pero no ha pasado nada. Ahora nos dicen que esperemos hasta mayo, pero ya no tenemos cómo sostener la producción”, reclamó.

¿Qué está afectando a los arroceros?

A este panorama se suma el alto costo de los insumos agrícolas. Ángel Calero advirtió que productos como la urea alcanzan los 46 dólares, mientras que el sulfato llega a 26 dólares, encareciendo significativamente la producción. Por su parte, el agricultor Armenio Martillo, del cantón Juján, detalló que el costo por hectárea ha pasado de 600 a más de 1.000 dólares en los últimos años, lo que vuelve insostenible la actividad.

Los agricultores también denunciaron dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias con BanEcuador, debido a la falta de liquidez. A esto se suma el impacto de la reciente sequía, que redujo considerablemente la producción.

Ante la negativa de aceptar la compra diferida, los productores acordaron mantenerse en diálogo, a la espera de una respuesta inmediata por parte de las autoridades. El gobernador Galo Lara Yépez se comprometió a entregar una pronta resolución, en torno a las demandas planteadas por el sector productivo.