El techo del precio del maíz es 19,61 dólares: el Gobierno oficializa la franja

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Precio regulado: Se fija una banda entre 17,45 y 19,61 dólares para el maíz amarillo duro.

Decisión sin consenso: El Gobierno adoptó la propuesta técnica pese a desacuerdos en el sector.

Base constitucional: La medida se respalda en la soberanía alimentaria y la regulación del mercado.

En un contexto marcado por la necesidad de estabilizar el mercado agroalimentario y garantizar reglas claras para todos los actores, el Gobierno de Ecuador oficializó una nueva franja de precios para el maíz amarillo duro. La medida fija un precio piso de 17,45 dólares y un techo de 19,61 dólares, convirtiéndose en un punto de referencia obligatorio dentro de la cadena productiva.

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El acuerdo ministerial, suscrito en abril de 2026 en Quito, se sustenta en principios constitucionales clave como la seguridad jurídica, la soberanía alimentaria y la regulación estatal de los mercados. Según el documento, el Estado tiene la responsabilidad de intervenir cuando existan distorsiones, prácticas especulativas o riesgos para la producción nacional.

¿Hubo consenso en el Consejo?

La decisión se tomó tras la reunión del Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria del Maíz Amarillo, Balanceados y Productores de Proteína Animal, realizada en Guayaquil el 26 de marzo de 2026. Aunque no hubo consenso entre los sectores involucrados, la autoridad resolvió adoptar la propuesta técnica del Ministerio como definitiva.

Este punto es clave: el Consejo Consultivo tiene carácter únicamente consultivo, por lo que la decisión final recae en la autoridad ministerial. Así lo establece la normativa vigente, que faculta al Ejecutivo a definir políticas públicas estratégicas incluso sin acuerdo entre actores privados.

Desde el punto de vista legal, el acuerdo se apoya en varios artículos de la Constitución ecuatoriana. Entre ellos, el artículo 281, que define la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado, y el artículo 335, que permite regular precios para evitar abusos de mercado como la especulación o el monopolio.

Además, la normativa reconoce la libertad de producción y comercialización, pero establece excepciones claras cuando se trata de bienes estratégicos, como los alimentos. En este caso, el maíz es un insumo fundamental para la producción de balanceados y proteína animal, lo que impacta directamente en productos como pollo, cerdo y huevos.

La medida también responde a un proceso más amplio de reorganización institucional. Tras la fusión del Viceministerio de Acuacultura y Pesca con el Ministerio de Agricultura, el nuevo ente amplía su capacidad de intervención en cadenas productivas clave.

¿Qué se busca con la franja de precios?

En términos prácticos, la franja de precios busca evitar caídas abruptas que afecten a los productores, así como incrementos excesivos que perjudiquen a la industria y, en última instancia, al consumidor. Es un intento de equilibrio en un mercado históricamente tensionado.

Sin embargo, la falta de consenso evidencia que el conflicto entre sectores persiste. Productores e industriales mantienen posturas divergentes sobre lo que consideran un precio justo, lo que anticipa posibles nuevos debates en los próximos meses.

El acuerdo ya está en vigencia desde su suscripción, independientemente de su publicación en el Registro Oficial, y deroga la normativa anterior emitida en abril de 2025.