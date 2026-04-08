Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El control de enfermedades como fusarium y moko depende más de la bioseguridad, vigilancia e intervención oportuna que de soluciones rápidas o “milagro”.

La investigación y el desarrollo de variedades resistentes son claves para proteger la producción agrícola frente a amenazas crecientes y al impacto del cambio climático.

El sector agrícola en Ecuador enfrenta la amenaza de enfermedades que afectan cultivos clave como banano, plátano, palma y papa, mientras expertos advierten que el control efectivo depende más de la bioseguridad y la vigilancia constante que de soluciones “milagro”. La alerta se expuso durante el evento Agro & Food Business realizado en Guayaquil.

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Raúl Jaramillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), explicó que los productores han incrementado su nivel de conciencia frente a enfermedades como el moko en plátano y banano. Sin embargo, advirtió que aún persisten mitos sobre soluciones rápidas.

“El control real depende de disciplina, bioseguridad y detección temprana. Sin eso, ninguna medida es completamente efectiva”, sostuvo.

Según el experto, el moko ya es considerado en países como Colombia una “enfermedad gerencial”, es decir, un problema asociado al manejo de las plantaciones más que a factores exclusivamente sanitarios.

Diario EXPRESO preguntó a Jaramillo sobre las hectáreas de cultivos que estarían afectadas por diversas enfermedades e indicó que prefería no hacer ese tipo de declaraciones. "Las estadísticas oficiales la maneja el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad", enfatizó.

Fusarium: riesgo latente en la región

Sobre el fusarium raza 4 tropical, Jaramillo señaló que el riesgo sigue presente en Ecuador, especialmente por la grave situación en países vecinos como Perú, donde amplias zonas están afectadas.

No obstante, destacó que el brote detectado en Santa Rosa fue controlado a tiempo, sin nuevos casos reportados desde entonces. Aun así, insistió en mantener estrictos controles de bioseguridad y vigilancia fitosanitaria.

“El desafío tecnológico para encontrar variedades resistentes sigue siendo complejo”, explicó.

Palma: la pudrición del cogollo sigue vigente

Otro problema histórico es la pudrición del cogollo en palma, enfermedad que ha generado graves impactos económicos y sociales en el país.

Jaramillo indicó que su control depende en gran medida del manejo adecuado del suelo, la nutrición equilibrada, incluyendo el uso de silicio y la inversión tecnológica. Además, se trabaja con cooperación internacional para desarrollar materiales más resistentes.

Aunque hay avances, el problema no ha sido superado completamente.

Punta morada: amenaza creciente en papa

El complejo de la punta morada, que afecta principalmente a la papa, es una de las preocupaciones más recientes. Esta enfermedad, causada por una bacteria, no tiene control químico directo, lo que complica su manejo.

La estrategia actual se centra en controlar los insectos vectores, producir semilla limpia y mejorar genéticamente los cultivos. Sin embargo, esto ha incrementado el uso de agroquímicos en el sector.

Investigación y tecnología: claves para el futuro

Durante el evento, Jaramillo destacó que la investigación científica ha sido fundamental para enfrentar estos desafíos. El INIAP ha desarrollado más de 300 variedades y clones en distintos cultivos, muchos de ellos con mayor resistencia a enfermedades y mejor productividad.

Además, enfatizó que el 80 % de los alimentos en Ecuador proviene de la agricultura familiar, lo que hace aún más urgente fortalecer la innovación y la transferencia tecnológica en el campo.

Cambio climático y nuevos desafíos

El cambio climático agrava el panorama, ya que incrementa la vulnerabilidad de los cultivos ante plagas y enfermedades. A esto se suman las exigencias de mercados internacionales que demandan mayor calidad y sostenibilidad.

“El reto es producir más, pero de forma eficiente, resiliente y sostenible”, señaló.

El director del INIAP subrayó que el futuro del agro ecuatoriano depende de una mayor articulación entre el sector público, privado y la academia, así como de una mayor inversión en ciencia.

“La sostenibilidad alimentaria no es solo un concepto, es una práctica que requiere innovación constante”, concluyó.