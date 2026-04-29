Barcelona SC vs U. Católica: un duelo clave para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC recibirá a Universidad Católica de Chile este miércoles 29 de abril desde las 19:00, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Libertadores, con una consigna clara: vencer a un rival adverso en este torneo para mantenerse con vida en la lucha por clasificar a los octavos.

Barcelona SC vs Católica: una historia adversa en el Monumental

El desafío no es menor. El Ídolo nunca ha vencido a La Franja en el Monumental. En cuatro partidos registra el mismo número de derrotas: dos en la fase de grupos de 1967 y otras dos en los cuartos de final de 1993 (3-1 como visitante y 1-0 como local).

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Aquella última serie aún permanece en la memoria de Héctor Carabalí, exvolante de los amarillos (1993-1999), quien fue titular en esos cotejos y recuerda la complejidad de enfrentar a los chilenos, que en esa edición llegaron a la final y la perdieron ante Sao Paulo.

Darío Benedetto comandará el ataque de Barcelona SC.API

“Ellos contaban con jugadores de renombre, presionaban en conjunto y sabían aprovechar a todas sus figuras en cualquier cancha. Aun así, les jugamos con todo, no les tuvimos miedo”, rememora, destacando también la presencia de figuras como José Saturnino Cardozo en el plantel rival.

Héctor Carabalí revive los duelos ante Universidad Católica

Pese al contexto, Barcelona llegó a esa serie con confianza. Venía de ser semifinalista en la edición de 1992, en la que fue eliminado por Sao Paulo, y aspiraba a superar esa campaña.

“Fuimos sin miedo a buscar el resultado. Les jugamos con todo porque veníamos en un buen momento y teníamos buenos jugadores. El equipo generaba respeto, practicábamos un fútbol vistoso, nos asociábamos bien porque nos conocíamos, pero nos superaron por detalles”, señala Carabalí.

Las figuras que marcaron los enfrentamientos históricos

El mediocampista también destaca la calidad del plantel de entonces, con nombres como Manuel Uquillas y Jimmy Montanero, que permitían competir tanto a nivel local como internacional.

“Lo dimos todo en la cancha. Entre todos nos apoyamos y corrimos juntos. Por eso queda la sensación de que se pudo dar más para conseguir la clasificación. Éramos un equipo competitivo y los partidos fueron parejos. Ese año fue el único partido que perdimos como locales en esa Libertadores”, lamenta.

Los duelos ante equipos chilenos: una rivalidad intensa

Asimismo, recalca que los duelos contra clubes chilenos han sido muy disputados, como ocurrió ante Universidad de Chile en la serie de cuartos de 1996, que terminó con la clasificación del rival tras una victoria 2-0 como local y un empate 1-1 como visitante.

“Fue una batalla. En el Monumental, recuerdo incluso que en una jugada le cometí una falta a Leonardo Rodríguez (campeón de América en 1993 con Argentina) y tuvo que salir en camilla. Lo teníamos para ganar, pero nos empataron en los últimos minutos. Marcelo Salas nos hizo un gol. Ellos tenían estrellas, pero jugamos bien”, recuerda.

Barcelona y su necesidad urgente de sumar en el grupo D

Hoy, la historia vuelve a poner frente a frente a Barcelona y Católica, pero en un contexto urgente. El Ídolo es último del grupo D con cero puntos, mientras que La Franja suma tres unidades.

Jhonny Quiñónez es una de las figuras del Barcelona SC dirigido por César Farías en 2026.CORTESIA

Aun así, Carabalí mantiene la esperanza: “No siempre ganan los favoritos. Barcelona ha mejorado, especialmente en defensa. Ojalá tenga una gran noche y pueda quedarse con la victoria”.

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