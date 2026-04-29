Liga de Quito perdió el invicto en Copa Libertadores: cómo quedó en la tabla del grupo G

Publicado por Roberto Villavicencio Creado: Actualizado:

Lanús consiguió este martes 28 de abril una ajustada victoria como local por 1-0 ante Liga de Quito para que los dos equipos compartan el liderato del grupo G de la Copa Libertadores 2026.

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Agustín Cardozo, en el minuto 74, marcó el único gol del Granate que certificó su segunda victoria en casa de forma consecutiva luego del estreno con traspié en el debut ante Mirassol en Brasil.

Para Liga de Quito, luego de dos triunfos en fila, esta fue su primera derrota en Copa Libertadores y ahora comparte el liderato del grupo con el conjunto argentino.

Lanús, flamante campeón de las Copa y Recopa Sudamericana, fue amplio dominador en el primer tiempo y antes de cumplirse la media hora de juego hubo exigencias para el arco defendido por Gonzalo Valle con dos remates de Eduardo Salvio que exigió al portero y luego un remate de Marcelino Moreno que dio en el travesaño.

Liga de Quito se dedicó a replegarse y salir rápido de contragolpe apostando a la velocidad y experiencia del brasileño Deyverson, su apuesta en la ofensiva.

Llegó el gol de Lanús

Agustín Cardozo, en el minuto 74, marcó el gol del triunfo de Lanús.Adan González / EFE

En el complemento, el técnico Mauricio Pellegrino movió el banco de relevos y determinó los ingresos de Dylan Aquino, Yoshan Valois y Agustín Cardozo para ser un equipo más vertical y tener más presencia en el área rival.

Y sobre el minuto 74, apenas dos minutos después de ingresar, un centro perfecto pasado de Marcelino Moreno encontró de frente a Agustín Cardozo para empujar el balón a la red y abrir el marcador.

A partir de ese momento fue Tiago Nunes quien hizo tres cambios juntos con los ingresos de Alejandro Tobar, Ruddy Mina y Michael Estrada, que tuvo la más clara de la visita con un enganche y un remate que fue desviado por José Canale de cabeza cuando la pelota tenía destino de red.

Lanús logró sostener la victoria por la mínima como en la fecha anterior ante Always Ready, y Liga de Quito no encontró una respuesta futbolística para lograr el empate y llevarse al menos un punto.

Así quedó el grupo G de la Copa Libertadores

Los siguientes retos

Por la cuarta fecha del grupo G, Lanús visitará a Always Ready en Bolivia, el martes 5 de mayo, mientras que Liga de Quito visitará en Brasil a Mirassol, el jueves 7 de mayo.