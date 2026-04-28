¿Cómo se organizaron los grupos del Mundial 2026 y por qué el nuevo formato cambia la historia?

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones, lo que obligó a la FIFA a rediseñar completamente el sistema de grupos y la estructura de la competencia.

Este cambio no solo amplía la participación global, sino que introduce un formato más dinámico, con mayor número de partidos y nuevas posibilidades de clasificación.

Selecciones clasificadas por Confederaciones

Anfitriones (CONCACAF): Canadá, México, Estados Unidos

CONMEBOL (Sudamérica - 6 plazas directas + repechaje): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia quedó eliminada.

UEFA (Europa - 16 plazas): Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Suiza, Suecia, Turquía

CAF (África - 9 plazas + 1 cupo de repechaje) Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, RD Congo, Senegal, Sudáfrica, Túnez

AFC (Asia - 8 plazas + 1 cupo de repechaje): Arabia Saudí, Australia, Irak, Irán, Japón, Jordania, Qatar, República de Corea, Uzbekistán

CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe - 6 plazas + 3 anfitriones + 2 repechajes): Curazao, Haití, Panamá

OFC (Oceanía - 1 plaza + 1 repechaje)Nueva Zelanda

Nota: Los últimos boletos se definieron en marzo de 2026, incluyendo el repechaje intercontinental donde Irak y Congo aseguraron lugares,

Cómo se realizó el sorteo del Mundial 2026

La conformación de los grupos comenzó con un sorteo oficial basado en el ranking FIFA. Las selecciones clasificadas fueron distribuidas en distintos bombos según su rendimiento deportivo y criterios geográficos.

El objetivo fue claro: mantener el equilibrio competitivo y evitar enfrentamientos prematuros entre las principales potencias del fútbol mundial. Además, los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— fueron ubicados estratégicamente como cabezas de serie.

Así serán los grupos del Mundial 2026

A diferencia de los torneos anteriores, el Mundial 2026 tendrá 12 grupos de cuatro equipos, identificados de la A a la L. Este formato reemplaza al tradicional esquema de ocho grupos utilizado entre 1998 y 2022.

Cada selección disputará tres partidos en la fase de grupos, bajo el sistema de todos contra todos dentro de su zona. Esta estructura garantiza mayor competitividad y reduce riesgos de resultados especulativos.

Reglas clave en la conformación de grupos

La FIFA mantuvo criterios históricos para asegurar diversidad en cada grupo:

No pueden coincidir selecciones de la misma confederación (excepto UEFA).

Europa podrá tener hasta dos equipos en un mismo grupo.

Se prioriza la representación global en todas las zonas.

Estas reglas buscaron preservar el equilibrio deportivo y asegurar enfrentamientos atractivos desde la primera fase.

Cómo será la clasificación a la siguiente ronda

El nuevo formato también modifica el sistema de clasificación:

Avanzan los dos mejores equipos de cada grupo.

Se suman los ocho mejores terceros.

En total, 32 selecciones avanzan a dieciseisavos de final.

Este modelo aumenta las oportunidades de clasificación y mantiene la emoción hasta la última fecha de la fase de grupos.

Más partidos y un Mundial más global

El Mundial 2026 contará con 104 partidos, una cifra récord que responde a la expansión del torneo. Inicialmente, la FIFA evaluó grupos de tres equipos, pero finalmente optó por el formato de cuatro selecciones para garantizar mayor transparencia competitiva.

Este nuevo diseño apunta a una experiencia más inclusiva, con mayor presencia de selecciones de todos los continentes y más oportunidades para países emergentes.