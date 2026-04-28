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PSG vs Bayern Múnich EN VIVO: Alineaciones, detalles y dónde ver semifinal de Champions League

París Saint-Germain recibe a Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, con el objetivo de sacar un resultado que los acerque a la final 

PSG busca sacar ventaja en el Parque de los Príncipes.

PSG busca sacar ventaja en el Parque de los Príncipes.EFE

Publicado por
Ginno Zambrano

Creado:

Actualizado:

París Saint-Germain (PSG) enfrentará a Bayern Múnich, en el partido de ida de la semifinal de la Champions League 2025-26, con el objetivo de sacar una victoria que lo acerque a la final.

(Te invito a leer: PSG vs Bayern Múnich: Alineaciones, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Champions League)

El partido está programado para disputarse este martes 28 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el Parque de los Príncipes, la casa de los parisinos.

EN VIVO PSG vs Bayern Múnich

PSG recibe a Bayern Múnich

El partido inicia a las 14:00.

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