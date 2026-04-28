PSG vs Bayern Múnich EN VIVO: Alineaciones, detalles y dónde ver semifinal de Champions League
París Saint-Germain recibe a Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, con el objetivo de sacar un resultado que los acerque a la final
París Saint-Germain (PSG) enfrentará a Bayern Múnich, en el partido de ida de la semifinal de la Champions League 2025-26, con el objetivo de sacar una victoria que lo acerque a la final.
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El partido está programado para disputarse este martes 28 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el Parque de los Príncipes, la casa de los parisinos.
EN VIVO PSG vs Bayern Múnich
PSG recibe a Bayern Múnich
El partido inicia a las 14:00.