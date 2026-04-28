PSG vs Bayern Múnich EN VIVO: Alineaciones, detalles y dónde ver semifinal de Champions League

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

París Saint-Germain (PSG) enfrentará a Bayern Múnich, en el partido de ida de la semifinal de la Champions League 2025-26, con el objetivo de sacar una victoria que lo acerque a la final.

(Te invito a leer: PSG vs Bayern Múnich: Alineaciones, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Champions League)

El partido está programado para disputarse este martes 28 de abril de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el Parque de los Príncipes, la casa de los parisinos.

EN VIVO PSG vs Bayern Múnich