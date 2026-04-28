PSG vs Bayern Múnich: Alineaciones, a qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Champions League

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El Parque de los Príncipes se viste de gala este martes 28 de abril de 2026 para una 'final anticipada. El París Saint-Germain (PSG) de Luis Enrique, actual monarca de la Champions, inicia su defensa del trono en semifinales frente al Bayern Múnich de Vincent Kompany.

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El pitazo inicial sonará a las 14:00 (hora de Ecuador), en el escenario de los parisinos.

Dónde ver el partido EN VIVO

Para no perderte ningún detalle de la magia de Kvaratskhelia o la potencia de Harry Kane, la transmisión oficial estará a cargo de:

Televisión: ESPN

Streaming: Disney+ Premium

PSG es el actual campeón de la Champions League.EFE

El factor Pacho y el tridente del terror parisino

Luis Enrique ha logrado amalgamar un equipo donde la juventud de Désiré Doué y la electricidad de Khvicha Kvaratskhelia se combinan con la experiencia de Ousmane Dembélé.

Entre los tres atacante de los parisinos, suman 17 anotaciones en esta edición de la Champions League.

Pero el equilibrio tiene nombre propio: Willian Pacho. El central ecuatoriano se ha convertido en el muro infranqueable que permite que los de arriba vuelen sin mirar atrás.

Alineación probable del PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Zaire-Emery; Doué, Kvaratskhelia y Dembélé.

Bayern Múnich: Un gigante herido pero letal

Aunque el conjunto bávaro aterriza en París con una enfermería llena (bajas sensibles de Karl, Gnabry, Guerreiro y Bischof), su artillería pesada está intacta.

Harry Kane, el 'Capitán' del gol con 12 dianas, lidera un frente de ataque que, junto a Luis Díaz y Michael Olise, suma 22 goles en el torneo.

Posible once del Bayern: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic, Musiala; Olise, Luis Díaz y Kane.

Bayern Múnich buscará sorprender a PSG en su casa.EFE

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