PSG vs Bayern Múnich: Pacho anticipa duelo de alto voltaje en semifinal de Champions League 2025-26

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El Parque de los Príncipes se viste de gala este martes 27 de abril de 2026 para un duelo de titanes. Willian Pacho, el muro ecuatoriano del PSG, ha lanzado un mensaje contundente antes de la ida de semifinales de la Champions League: París no se va a encerrar ante Bayern Múnich.

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Pese al poder destructivo de un Bayern Múnich que llega con números de miedo, la consigna de Luis Enrique es clara: "Atacar más que defender".

Un muro tricolor frente a la maquinaria bávara

Willian Pacho, consolidado en la zaga junto a Marquinhos, no se intimida ante el segundo ataque más goleador del torneo.

PSG llega con equipo completo al juego ante Bayern Múnich.EFE

El Bayern llega liderado por un Harry Kane en estado de gracia (12 goles), escoltado por Luis Díaz (6) y Michael Olise (4).

“Bayern Múnich viene muy bien, pero nosotros tenemos nuestra idea de juego muy clara. Hay que pararnos bien, confiar en nosotros y seguir con nuestro estilo de juego”, afirmó el defensor tricolor con la mira puesta en revalidar el título europeo.

Las claves tácticas de Luis Enrique

El técnico asturiano no piensa negociar su ADN. Para inclinar la balanza, el PSG apostará por la profundidad de sus laterales y la magia de su tridente ofensivo.

Laterales de ataque: Achraf Hakimi y Nuno Mendes serán los encargados de llevar el peligro a campo rival.

Tridente de lujo: La libertad total será para Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quienes suman 17 dianas en esta campaña.

La filosofía: "Hay que saber defender, pero no negociamos nuestro estilo. Queremos ganar este partido y también el de vuelta", sentenció Luis Enrique.

Bajas en Alemania y plantel completo en París

Mientras el PSG llega con su artillería pesada al 100%, el Bayern de Vincent Kompany aterriza en la capital francesa con el hospital lleno.

Michael Olise será la principal carta de gol de Bayern Múnich.

Las bajas confirmadas de Lennart Karl, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro y Tom Bischof podrían condicionar el esquema alemán.

Horario y dónde ver el PSG vs Bayern Múnich

Si estás en Ecuador o Sudamérica, no te pierdas el choque de semifinales:

Fecha: Martes, 28 de abril de 2026

Hora: 14:00 (Ecuador)

Canal: TV ESPN