El gol de Gonzalo Plata que hace bulla en Brasil: corrida, gambeta y misil

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Gonzalo Plata marcó un golazo desde fuera del área tras una corrida desde el mediocampo.





El tanto ante Atlético Mineiro es considerado uno de los más comentados del Brasileirao.





Flamengo goleó con anotaciones de Pedro, De Arrascaeta y Samuel Lino.

El ecuatoriano Gonzalo Plata firmó una obra de arte que ya recorre todo Brasil y que muchos consideran el mejor gol de su carrera. Lo hizo con la camiseta de Flamengo en el triunfo 4-0 ante Atlético Mineiro, en un partido disputado en el imponente Arena MRV.

La joya llegó al minuto 31 y tuvo todos los ingredientes de una jugada memorable. Plata tomó el balón cerca del mediocampo y comenzó su travesía con pura velocidad y confianza. Dos rivales salieron a su paso para frenarlo, pero el ecuatoriano mostró su mejor versión: gambetas cortas, aceleración y decisión.

Así fue el golazo de Gonzalo Plata

Cuando encontró el espacio, sin dudarlo, sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero rival. El balón se clavó en el fondo de la red y desató la locura de sus compañeros y aficionados. Fue, sin duda, el show de las gambetas que terminó en un golazo digno de repetir una y otra vez.

El triunfo del conjunto carioca se construyó desde temprano. Pedro abrió el marcador a los 8 minutos, y a los 81. Mientras que Giorgian de Arrascaeta amplió la ventaja a los 45+2.

En el conjunto local también hubo presencia ecuatoriana. Alan Minda y Alan Franco fueron parte del plantel de Mineiro en una noche que tuvo sabor tricolor por la calidad mostrada por Plata.





Plata y su felicidad

El tanto del ecuatoriano ya es uno de los más comentados en Brasil y se ha vuelto viral en redes sociales, alimentando la ilusión de cara al próximo Mundial.

Al final del compromiso, Plata destacó el ambiente positivo del equipo: “Es importante mantener ese ambiente no solo dentro de la cancha, sino también fuera. Nos estamos ayudando mucho, no solo dentro como fuera. En cada partido estamos demostrando eso y creo que es importante llegar lo más cerca posible de la primera posición del Brasileirão”, señaló el extremo ecuatoriano, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.