Así quedó la tabla de posiciones luego del empate de Barcelona SC 1-1 ante Orense

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC sumó 19 puntos y se mantiene tercero tras empatar ante Orense.





Independiente del Valle lidera con 25 unidades y Católica lo sigue.







Emelec mejora su campaña y ya suma 14 unidades tras vencer a Liga de Quito.

Barcelona SC logró un empate 1-1 en su visita a Orense por la fecha 11 de la LigaPro 2026, en un partido intenso disputado en Machala y que dejó a los amarillos con sensaciones mixtas: sumar fuera de casa siempre es valioso, pero la lucha por los primeros lugares no da margen para relajarse.

El equipo torero mostró momentos de buen fútbol y carácter para mantenerse en partido, aunque también evidenció algunos pasajes de desconcentración que le impidieron llevarse los tres puntos. Con este resultado, Barcelona SC alcanzó las 19 unidades y se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

Tabla de posiciones LigaPro

Hasta el momento, el cuadro amarillo registra una campaña de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas, con un balance ofensivo de 12 goles a favor y 9 en contra. Números que reflejan un equipo competitivo, pero que todavía busca mayor contundencia en los momentos claves.

La presión en la tabla es constante, ya que Guayaquil City se mantiene muy cerca con 18 puntos y amenaza con arrebatarle el tercer puesto en cualquier descuido.

Mientras tanto, la pelea por la cima sigue liderada por Independiente del Valle, que suma 25 unidades y se mantiene firme en el liderato, seguido por Universidad Católica con 22 puntos. Sin embargo, los camarattas aún tienen un partido pendiente que disputarán el 27 de abril desde las 16:30 ante Manta en el estadio Jocay, un duelo que podría modificar el panorama en la parte alta.

La jornada del 27 de abril, también contempla el enfrentamiento entre Aucas y Delfín, otro compromiso que podría mover posiciones en la tabla general.

Luis Fragozo anotó su primer gol como profesional ante Liga de Quito.Miguel Canales / Expreso

Abajo sigue el suspenso

Por su parte, Emelec comienza a mostrar señales claras de recuperación. Tras su victoria ante Liga de Quito, el cuadro eléctrico llegó a 14 puntos y empieza a escalar posiciones, dejando atrás un inicio complicado y devolviendo la ilusión a su hinchada.

En el fondo de la tabla, la situación sigue siendo preocupante para Manta, que permanece en el último lugar. Junto a ellos también atraviesan un momento difícil Libertad, Leones del Norte y Técnico Universitario, equipos que luchan por salir de la zona baja y evitar complicaciones mayores conforme avance la temporada.