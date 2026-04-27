Colapinto desata la locura en Buenos Aires: miles vibran con el rugido de la Fórmula 1

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, protagonizó un espectáculo histórico en Buenos Aires al reunir a decenas de miles de fanáticos en un evento que transformó la ciudad en un verdadero circuito urbano.

Un evento multitudinario que paralizó Buenos Aires

Desde tempranas horas del domingo, miles de personas se congregaron en los Bosques de Palermo, específicamente en las avenidas Libertador y Sarmiento, para asegurar un lugar privilegiado y presenciar el esperado show del joven piloto.

El evento, denominado “Franco Colapinto Roadshow”, se convirtió en una de las mayores exhibiciones automovilísticas del año en Argentina, impulsado por marcas como MercadoLibre.

El rugido del Lotus E20 y la emoción de la Fórmula 1

Colapinto salió a pista en tres ocasiones a bordo del icónico Lotus E20, un monoplaza con motor Renault V8 que hizo vibrar a la multitud con su potencia y sonido característico.

Además, el piloto argentino rindió homenaje a la historia del automovilismo al conducir el legendario Mercedes-Benz W196, vehículo con el que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos mundiales de 1954 y 1955.

Un espectáculo completo: música, acrobacias y emoción

El festival no solo giró en torno a la velocidad. También incluyó presentaciones musicales de Soledad Pastorutti y Luck Ra, además de actividades familiares, zonas gastronómicas y merchandising oficial.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando aviones de la Fuerza Aérea Argentina pintaron el cielo con los colores de la bandera nacional, mientras Patricio Sardelli interpretaba el himno en guitarra eléctrica.

Colapinto, símbolo de una nueva generación en la Fórmula 1

El evento no solo celebró la pasión por el automovilismo, sino que también marcó un simbólico relevo generacional entre Juan Manuel Fangio y Franco Colapinto, consolidando al joven piloto como el nuevo ídolo del deporte motor argentino.

Su participación con el equipo Alpine F1 Team refuerza las expectativas de que Argentina vuelva a tener protagonismo en la élite del automovilismo mundial.