Checo Pérez enciende la Fórmula 1: “Nadie entiende esta nueva era” y advierte riesgos en pista

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El mexicano Sergio Pérez, piloto de Cadillac, desató un fuerte debate dentro de la Fórmula 1 al cuestionar los cambios técnicos del campeonato, asegurando que han vuelto la categoría más confusa y menos emocionante.

“Ni los ingenieros lo entienden”: crítica directa de Checo

Pérez fue contundente sobre la actual generación de monoplazas, marcada por una fuerte dependencia de sistemas híbridos:

“Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula Uno y la realidad es que nadie la entiende, ni los ingenieros, ni nosotros los pilotos”.

El tapatío apuntó directamente a las nuevas unidades de potencia, que ahora dependen en gran medida de la energía eléctrica:

Hasta 50 % de energía eléctrica

Mayor complejidad en la recarga

Estrategias más técnicas que intuitivas

“Los autos no son tan divertidos como antes”, agregó, dejando claro el sentir dentro del paddock.

Cambios técnicos que afectan el espectáculo

El piloto explicó que la gestión energética ha cambiado por completo la forma de competir:

La velocidad ya no depende solo del piloto

La recuperación de energía es clave

Las diferencias de ritmo pueden ser impredecibles

“Como piloto buscas ir siempre lo más rápido posible, pero ahora la parte eléctrica tiene un papel mucho más relevante”, explicó.

Riesgo de accidentes: una alerta real

Uno de los puntos más preocupantes señalados por Checo es el peligro en pista. Según el mexicano, las diferencias de velocidad pueden ser extremas:

“Puedes ir 80 o 90 km/h más rápido que el auto de adelante y no sabes por qué”.

Este fenómeno ya se evidenció en el accidente del británico Oliver Bearman tras intentar adelantar al argentino Franco Colapinto durante el Gran Premio de Japón.

Cadillac, el mayor reto de su carrera

Más allá de las críticas, Pérez también habló del desafío que representa liderar un proyecto nuevo como Cadillac dentro de la F1:

“Cadillac es el reto más grande de mi carrera”.

El mexicano trabaja junto a su compañero Valtteri Bottas para desarrollar el monoplaza desde cero, en un inicio de temporada complicado sin puntos en las primeras fechas.

Miami será clave para el futuro

Checo anticipó que el próximo salto competitivo podría llegar pronto:

Gran Premio de Miami como punto de inflexión

Nuevas mejoras para todos los equipos

Posible cambio en la parrilla

“Aunque no lo imaginábamos, estas son las oportunidades que da la Fórmula Uno”, afirmó.

Confianza pese al inicio complicado

A pesar de los resultados, el mexicano mantiene la fe en el proyecto:

“Estamos para llegar al siguiente nivel y espero que este año sea muy exitoso”.