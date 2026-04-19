Paula Torres conquista medallas en la marcha y en el corazón

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

El éxito de Paula Torres, campeona mundial de marcha en la modalidad de maratón (42 kilómetros), tiene a dos personas claves de su entorno: el entrenador Andrés Chocho y Daniel Pintado, actual monarca olímpico, con quien tiene una relación sentimental.

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La tricolor obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, desarrollado en Brasil a principios de abril, con lo que consolidó su buen momento, que comenzó con la medalla de bronce lograda en la prueba de 35 kilómetros en el Mundial de Atletismo en Tokio (Japón), el año pasado.

“Quiero ser tan grande como ellos (Chocho y Pintado). Estoy muy agradecida con Andrés por el trabajo que está haciendo conmigo, y también con Daniel, que me apoya un montón en un muchas otras cosas”, afirmó Torres.

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ocupó el noveno lugar en la prueba de 20 kilómetros, Paula empezó a trabajar con Chocho con la meta de buscar nuevos objetivos.

Y lo ha conseguido con el tercer lugar en Japón y ahora con el título en Brasil. “Es muy importante para mí prepararme con este equipo de trabajo, porque todos los días aprendo cosas diferentes de cada uno y eso me motiva un montón”, sostuvo la marchista.

Objetivo Los Ángeles 2028

Contó que trabajar con Chocho le ha permitido mejorar la planificación y visión de sus competencias, con lo que tiene como objetivo lograr una presea en Los Ángeles 2028.

“Creo que cuando te enfocas en un objetivo, trabajas por eso y al final obtienes un resultado. Así que es la misma fórmula que voy a seguir por ahora: irme planteando metas poco a poco, trabajar por ellas y, el día que me toque competir o me toque ir por esas competencias, hacerlo igual de la mejor manera”, señaló la marchista.

Torres dio a conocer que tiene una relación con el campeón olímpico Daniel Pintado.Cortesía

Sobre la conquista de la medalla de oro en Brasil, Torres detalló que “al terminar la temporada anterior estaba muy motivada por el bronce que conseguí en Tokio y sabía que este año se venía el mundial. Gracias a Dios y a todo el proceso que hicimos con mi equipo, pudimos conseguir este nuevo título”.

Sus próximos retos serán el World Challenge en República Checa, el Gran Premio Cantones de la Coruña (España) y los Juegos Sudamericanos.

Corazón contento

Compartir competencias y entrenamientos fue estrechando la relación entre Paula Torres y Daniel Pintado, hasta que decidieron tener una relación más allá de las pistas.

“Él (Daniel) me apoya en todo momento y me aconseja sobre el deporte; es una gran motivación tenerlo a mi lado”, confesó Paula.

Mientras que Daniel complementó que “Paula es una persona muy fresca y tranquila. Cualquier consejo, recomendación y cosa que pueda compartir, ella la recibe para bien”.

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