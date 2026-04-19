Dejar las canchas provoca crisis y caída en algunos exfutbolistas

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Tras lo sucedido con Christian Lara, quien fue detenido el pasado 7 de abril y enfrenta un proceso por supuestamente estar implicado en un intento de robo, volvieron a la palestra las complicadas circunstancias que algunos exfutbolistas experimentan tras el retiro de la actividad.

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El Diablito confesó que, tras dejar la actividad profesional, “la soledad es un mal consejero y encerrarse es peor porque la cabeza te da vueltas pensando en varias cosas y llega un punto en el que dices, siempre estuve solo”.

Como él, se han presentado otros casos de jugadores que, luego de gozar de fama y fortuna, han presentado situaciones complicadas en su economía, salud mental y depresión, como la del exdelantero Jaime Iván Kaviedes, histórico con Emelec y la Tricolor.

La realidad del retiro

El exdelantero Clebér Chalá recordó que cuando tomó la decisión de retirarse “no sabía con certeza qué iba a hacer luego, porque antes en los equipos no nos asesoraban de ninguna forma, para saber qué hacer con el dinero o prepararnos para el futuro”.

En ese transitar entre el ser jugador activo y el retiro, Chalá estuvo entre México, donde jugaba su yerno, el fallecido Christian ‘Chucho’ Benítez, y Ecuador, hasta llegar a trabajar actualmente como entrenador en un colegio de Quito.

Pocos son los clubes en Ecuador que preparan a los jugadores para enfrentar el retiro, donde los futbolistas se enfrentan a trastornos emocionales con la necesidad de buscar nuevas oportunidades laborales para seguir con su vida. “Muchas veces no encuentran; entonces el entorno los envuelve y los arrastra a situaciones indebidas”, analizó el psicólogo deportivo Ramiro Jaramillo.

Para poder superar esa frustración o depresión que suelen sentir los futbolistas tras dejar una actividad que les dio popularidad, buscan amigos, conocidos y familiares. Los primeros pueden o no ser influyentes.

“Tengo un grupo de amigos desde la infancia con quienes sigo jugando de manera recreativa y ellos junto a la familia me han ayudado a superar esa nostalgia que sentí cuando dejé el fútbol”, manifestó Geovanny Caicedo, quien fue jugador de Barcelona, Deportivo Quito y Liga de Quito, entre otros.

En esto coincidió William Araujo, campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito en 2008, quien vivió un proceso de nostalgia tras dejar el fútbol. “Mis hijos y familiares estuvieron junto a mí para salir adelante, porque uno es el sostén de la familia”, remarcó.

La carrera de Jaime Iván Kaviedes estuvo marcada por éxitos en la cancha y polémicas tras dejar el fútbol.ARCHIVO / EXPRESO

Todo lo contrario sucedió con Juan Francisco Aguinaga, quien no decidió retirarse, sino que “me retiraron. Simplemente dejaron de contratarme. Hubo algo que se movió internamente para que ya no me tengan en cuenta en los equipos”, relató.

Esto causó frustración en el ahora entrenador, la cual superó gracias “al apoyo de mi mamá, que me ayudó bastante. Además, daba clases y con eso me desahogaba”.

Por su parte, Pietro Marsetti, exjugador de Liga de Quito y Deportivo Quito, hizo un mea culpa. “Creo que nadie está preparado para el retiro. Los jugadores disfrutamos tanto del fútbol que pensamos que es eterno y va a durar para siempre”, aseguró.

“Nunca me puse a pensar a largo plazo, viví el momento y traté de aprovechar de acuerdo a las circunstancias y manera de pensar, lo que fue un craso error”, añadió el exfutbolista que ahora trabaja en la construcción en Estados Unidos.

Los cuatro exjugadores coincidieron en que los futbolistas son valorados por su utilidad. “Si servimos, nos tratan bien; si no, formas parte del montón”, comentó Chalá.

Marsetti acotó que los clubes nunca se preocupan de los jugadores, salvo que marquen una diferencia. No hay labor social, no les interesa si tienen educación, peor que se dediquen a estudiar. No se preocupan de dar una orientación financiera”.

El exvolante también indicó que también hay parte de culpa en los futbolistas “que cuando son jóvenes, tienen energía, dinero y algo de fama, se dedican a gastar sin pensar en el mañana y les interesa poco invertir o estudiar”.

Christian Lara fue campeón del torneo ecuatoriano con El Nacional y Liga de QuitoARCHIVO / EXPRESO

Entorno es fundamental

Aparte del asesoramiento y preparación que deberían entregar los equipos, el entorno en el que se desenvuelven los jugadores cuando están en actividad y en el retiro define su accionar a futuro.

Jaramillo atribuyó a la falta de “asesoramiento psicológico” como una de las causas para que los exfutbolistas pasen de “tener un entorno adecuado, con amigos, familiares y conocidos, cuando eran profesionales, a no tener ningún apoyo y caer en depresión o inmiscuirse en temas de índole ilegal”.

Agregó que otro factor es que “por lo general, el jugador surge de estratos económicos bajos y de la noche a la mañana se encuentra con mucho dinero, se vuelve famoso sin una guía que le aconseje que invierta o ahorre ese dinero, sino que lo malgasta”.

El especialista enfatizó que “pienso que los jugadores eligen mal su entorno y allí está el problema, porque se dejan convencer por personas que luego los abandonan cuando se retiran”.

Esto provoca que los jugadores caigan en trastornos mentales. “Hay muchos jugadores que caen en depresión, por eso es importante saber con quién se lleva o pasa el tiempo. Por ejemplo, si paso con grupos delictivos, voy a terminar siendo un delincuente”, enfatizó el psicólogo.

EXPRESO buscó la posición de Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, sobre esta problemática, pero no se tuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Asesoramiento financiero

Con los ingresos que reciben los futbolistas, que pueden llegar a ser altos, el asesor financiero Mauricio Puetate recomienda “contar con expertos en finanzas, derecho deportivo y gestión empresarial para evaluar oportunidades, estructurar la operación y realizar inversiones en activos como bienes muebles e inmuebles”.

Es algo que hacía el fallecido presidente de Liga de Quito, Rodrigo Paz con los jugadores albos con los que hizo historia en Sudamérica.

“Era como un papá para nosotros porque nos aconsejaba y ayudaba a invertir nuestro dinero, incluso tomaba una parte de nuestro sueldo y la invertía”, contó el exfutbolista Patricio Urrutia.

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