Referendo
Dictamen sobre pregunta para restarle funciones al CPCCS consta en Registro Oficial
La decisión establece que, antes del decreto con el que se convoque a referendo, la propuesta final debe regresar a la Corte Constitucional para revisión
El dictamen de la Corte Constitucional sobre la pregunta para restar atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) ya consta en el Registro Oficial.
Política
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La decisión publicada hace referencia a la necesidad de que el Ejecutivo remita la versión final a la Corte antes de emitir el decreto ejecutivo de convocatoria a referéndum.
Con esta publicación se reabre el debate sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de enviar el documento con las correcciones directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y no a la Corte Constitucional.
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¿Qué exige la sentencia?
En la sentencia publicada se señala: “Disponer que, en caso de que el presidente de la República adecúe la propuesta a lo establecido en este dictamen, se prosiga conforme al procedimiento de referendo prescrito en la Constitución y demás normativa aplicable”.
Para dar ese paso, la Corte también estableció: “Previo a la emisión del decreto ejecutivo de convocatoria a referendo, el presidente de la República remitirá el contenido final de la propuesta a la Corte Constitucional para una verificación de cumplimiento inmediata”.
Pese a ello, el primer mandatario decidió incorporar las correcciones, pero remitió el documento final directamente al CNE para que este lo ponga en conocimiento de la Corte.
El pasado 6 de abril, el organismo conoció formalmente el documento en una sesión del Pleno y decidió remitirlo a la Corte, a pesar de las observaciones de la vocal Elena Nájera, quien insistió en que esa no era una facultad del CNE.