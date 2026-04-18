River Plate vs Boca Juniors: hora y claves del Superclásico en el que estará Kendry Páez

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

River Plate recibirá este domingo 19 d abril a Boca Juniors en el Superclásico argentino, uno de los partidos más esperados del año, con el ecuatoriano Kendry Páez como una de las figuras a seguir en el equipo ‘Millonario’.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires desde las 17:00 (15:00 de Ecuador), bajo el arbitraje de Darío Herrera. Ambos equipos llegan en gran momento futbolístico tras varias victorias consecutivas, lo que eleva el nivel de expectativa para este duelo.

River Plate, dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, y Boca Juniors, bajo el mando de Claudio ‘Sifón’ Úbeda, acumulan más de un mes sin conocer la derrota, luego de superar un inicio irregular en la temporada 2026.

El partido se jugará únicamente con hinchada local, debido a la prohibición vigente para el público visitante. Más de 85.000 aficionados de River Plate llenarán el Monumental, generando un ambiente de presión total para el equipo visitante.

Entradas hasta en 500 dólares

En la reventa, las entradas han alcanzado cifras elevadas, con precios desde 815.000 pesos (aproximadamente 595 dólares), reflejando el enorme interés por este compromiso.

Otro factor que podría influir en el desarrollo del partido es el estado del campo de juego. El césped del Monumental presenta deterioro tras conciertos recientes de AC/DC, lo que podría afectar la circulación del balón y condicionar el estilo ofensivo de ambos equipos.