Atlético Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: Alineaciones, detalles y dónde ver | Copa del Rey

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Este sábado 18 de abril de 2026, el Estadio de La Cartuja define al campeón de la Copa del Rey 2025-26.

Atlético de Madrid busca un nuevo título

Atlético de Madrid, impulsado por la jerarquía de Antoine Griezmann y el instinto goleador de Julián Álvarez, parte como favorito para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Griezmann liderará el ataque de Atlético Madrid.EFE

Real Sociedad quiere dar la sorpresa en la final

Sin embargo, Real Sociedad no se queda atrás. Con un fútbol dinámico liderado por Mikel Oyarzabal y el desequilibrio de Gonzalo Guedes, los 'Txuri-urdines' buscan dar el golpe en la capital andaluza.

Horario y dónde ver en vivo

Si estás en Ecuador, no te pierdas el pitazo inicial a las 14:00. La transmisión EN VIVO para toda Sudamérica estará a cargo de El Canal del Fútbol, disponible en TV pagada y su canal oficial de YouTube.

EN VIVO Atlético Madrid vs Real Sociedad

13:57 (1') Real Sociedad se adelantó 13:57 18/04/2026 13:57 18/04/2026 Barrenetxea adelantó a Real Sociedad.

13:50 Alineación Real Sociedad 13:50 18/04/2026 13:50 18/04/2026 Marrero; Aranburu, Martín, Cáleta-Car, Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.

13:49 Alineación de Atlético Madrid 13:49 18/04/2026 13:49 18/04/2026 Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Koke, Simeone, Lookman; Griezmann y Álvarez.