Atlético Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: Alineaciones, detalles y dónde ver | Copa del Rey
Griezmann y Julián Álvarez lideran al Atlético Madrid, mientras Mikel Oyarzabal y Goncalo Guedes encabezan a la Real Sociedad
Este sábado 18 de abril de 2026, el Estadio de La Cartuja define al campeón de la Copa del Rey 2025-26.
Atlético de Madrid busca un nuevo título
Atlético de Madrid, impulsado por la jerarquía de Antoine Griezmann y el instinto goleador de Julián Álvarez, parte como favorito para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.
Real Sociedad quiere dar la sorpresa en la final
Sin embargo, Real Sociedad no se queda atrás. Con un fútbol dinámico liderado por Mikel Oyarzabal y el desequilibrio de Gonzalo Guedes, los 'Txuri-urdines' buscan dar el golpe en la capital andaluza.
Horario y dónde ver en vivo
Si estás en Ecuador, no te pierdas el pitazo inicial a las 14:00. La transmisión EN VIVO para toda Sudamérica estará a cargo de El Canal del Fútbol, disponible en TV pagada y su canal oficial de YouTube.
EN VIVO Atlético Madrid vs Real Sociedad
(1') Real Sociedad se adelantó
Barrenetxea adelantó a Real Sociedad.
Alineación Real Sociedad
Marrero; Aranburu, Martín, Cáleta-Car, Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.
Alineación de Atlético Madrid
Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Koke, Simeone, Lookman; Griezmann y Álvarez.
Atlético Madrid vs Real Sociedad
El partido inicia a las 14:00.