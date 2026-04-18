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EN VIVO Chelsea vs Manchester United: Detalles, dónde ver y alineaciones | Premier League 2025-26

El partido se jugará este sábado  18 de abril en Stamford Bridge, con Chelsea obligado a sumar puntos para acercarse a la clasificación europea

Moisés Caicedo es titular en Chelsea.

Moisés Caicedo es titular en Chelsea.EFE

Publicado por
Ginno Zambrano

Creado:

Actualizado:

Chelsea, con el ecuatoriano Moisés Caicedo como titular indiscutible, recibe este sábado 18 de abril (14:00 hora de Ecuador) al Manchester United por la fecha 33 de la Premier League. 

Situación de Chelsea y Manchester United en la tabla de la Premier League

Actualmente, Chelsea ocupa la sexta casilla con 48 puntos, acechando al Liverpool (52) en la pelea por el último cupo a la Champions League 2026-27. 

Chelsea busca ascender posiciones en la tabla de Premier League.

Chelsea busca ascender posiciones en la tabla de Premier League.EFE

Por su parte, los Red Devils llegan consolidados en el tercer lugar con 55 unidades.

¿Dónde ver el partido en VIVO?

No te pierdas el Chelsea vs Manchester United a través de estas señales:

  • TV: ESPN (Canal de cable).
  • Streaming: Disney+ Premium.

EN VIVO Chelsea vs Manchester United

Alineación de Manchester United

Lammens; Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw; Casemiro, Maino, Fernandes; Mbeumo, Cunha y Sesko.

Alineación de Chelsea

Sánchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernández, Palmer; Estevao, Neto y Delap.

Chelsea recibe a Manchester United

El partido inicia a las 14:00.

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