EN VIVO Chelsea vs Manchester United: Detalles, dónde ver y alineaciones | Premier League 2025-26

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Chelsea, con el ecuatoriano Moisés Caicedo como titular indiscutible, recibe este sábado 18 de abril (14:00 hora de Ecuador) al Manchester United por la fecha 33 de la Premier League.

Situación de Chelsea y Manchester United en la tabla de la Premier League

Actualmente, Chelsea ocupa la sexta casilla con 48 puntos, acechando al Liverpool (52) en la pelea por el último cupo a la Champions League 2026-27.

Chelsea busca ascender posiciones en la tabla de Premier League.EFE

Por su parte, los Red Devils llegan consolidados en el tercer lugar con 55 unidades.

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EN VIVO Chelsea vs Manchester United

13:46 Alineación de Manchester United 13:46 18/04/2026 13:46 18/04/2026 Lammens; Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw; Casemiro, Maino, Fernandes; Mbeumo, Cunha y Sesko.

13:46 Alineación de Chelsea 13:46 18/04/2026 13:46 18/04/2026 Sánchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernández, Palmer; Estevao, Neto y Delap.