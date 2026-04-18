EN VIVO Chelsea vs Manchester United: Detalles, dónde ver y alineaciones | Premier League 2025-26
El partido se jugará este sábado 18 de abril en Stamford Bridge, con Chelsea obligado a sumar puntos para acercarse a la clasificación europea
Chelsea, con el ecuatoriano Moisés Caicedo como titular indiscutible, recibe este sábado 18 de abril (14:00 hora de Ecuador) al Manchester United por la fecha 33 de la Premier League.
Situación de Chelsea y Manchester United en la tabla de la Premier League
Actualmente, Chelsea ocupa la sexta casilla con 48 puntos, acechando al Liverpool (52) en la pelea por el último cupo a la Champions League 2026-27.
Por su parte, los Red Devils llegan consolidados en el tercer lugar con 55 unidades.
¿Dónde ver el partido en VIVO?
No te pierdas el Chelsea vs Manchester United a través de estas señales:
- TV: ESPN (Canal de cable).
- Streaming: Disney+ Premium.
EN VIVO Chelsea vs Manchester United
Alineación de Manchester United
Lammens; Dalot, Mazraoui, Heaven, Shaw; Casemiro, Maino, Fernandes; Mbeumo, Cunha y Sesko.
Alineación de Chelsea
Sánchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernández, Palmer; Estevao, Neto y Delap.
Chelsea recibe a Manchester United
El partido inicia a las 14:00.