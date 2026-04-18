Roberto Manrique sufrió accidente en escena durante función de la obra Tantas flores en Quito

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

La noche del viernes 17 de abril de 2026, una función especial de la obra Tantas flores, presentada ante prensa e invitados en Quito, se interrumpió abruptamente luego de un accidente en escena que involucró al actor ecuatoriano Roberto Manrique.

Durante la presentación, una estructura metálica de la escenografía se desprendió y cayó sobre el intérprete, provocándole una herida que comenzó a sangrar de forma profusa, lo que obligó a detener la función de inmediato.

El equipo técnico y de producción activó los protocolos de emergencia y el actor fue trasladado a un centro médico para su evaluación.

¿De qué se trata Tantas Flores?

Tantas flores es una obra de danza teatro dirigida por el coreógrafo español Chevi Muraday, con dramaturgia de Alejandro Palomas. El montaje plantea un cruce entre movimiento y palabra para abordar la memoria, el duelo y los vínculos humanos a partir de la historia de dos hombres que se reencuentran tras décadas de separación.

La propuesta escénica tiene como uno de sus escenarios principales el Teatro Nacional Sucre, en Quito, donde se desarrolla parte de su gira nacional. La obra también tendrá presentaciones en Guayaquil del 23 al 26 de abril, y en Manta el 2 de mayo.

Horas después del accidente, este sábado 18 de abril, Manrique difundió un video en sus redes sociales en el que aparece con vendajes visibles en la zona afectada. En el mensaje, el actor explicó que, tras ser evaluado por el equipo médico, recibió el visto bueno para continuar con sus actividades escénicas.

“Estamos vivos, estamos bien, estamos hinchados, pero el cráneo y el ojo están perfectos…El doctor me dijo que sí puedo hacer la función y estoy feliz de hacerla y de no perderme la oportunidad de compartir con ustedes”, señaló.

En ese mismo video, el intérprete confirmó que la función programada para las 19:00 en el Teatro Nacional Sucre se realizará con normalidad.