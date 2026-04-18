Team Ecuador suma medallas en Panamá 2026: oro en gimnasia artística y triatlón

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Dos medallas de oro y tres de bronce fueron la cosecha en la jornada más reciente del Team Ecuador en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El viernes 17 de abril por la mañana, la triatleta Manuela Ortega se coronó campeona en la prueba individual femenina. Con un crono de 1:06.04, la deportista sacó al menos 33 segundos de ventaja sobre su escolta la colombiana Catalina Moreno (1:06.37). El tercer lugar correspondió a María de Lourdes Peralta de Venezuela.

“Estoy muy emocionada y orgullosa de mí misma y de todo el equipo que ha estado conmigo; llevábamos planeando esto desde hace tiempo, no sé cómo explicar es un sentimiento entre emoción y orgullo”, señaló Manuela.

La gimnasia artística dice "presente"

Por la tarde, Domenick Godoy fue campeón de la prueba all-around de gimnasia artística tras competir por 2 días en 6 aparatos; mientras que este sábado 18 de abril subió a lo más alto del podio en anillas.

En la primera modalidad, Godoy se impuso con un acumulado de 74.250 sobre su inmediato perseguidor, el argentino Benjamín Fernández quien alcanzó 72.400; el tercer puesto fue para el chileno Matías Martínez con 72.050.

El ecuatoriano completó las pruebas de suelo (10°), caballete con arzones (4°), anillas (1°), salto (5°), barras paralelas (2°) y barra fija (1°), entre 27 deportistas. “Me vine esforzando desde hace mucho tiempo para conseguir esta medalla, señaló Godoy.

El cuarteto masculino de gimnasia artística integrado por Godoy, Esteban Cerna, Josué Peralta y Francisco Silva, se quedó además con la medalla de bronce en la prueba de equipos tras acumular 270.400 puntos.

En natación, Juan Diego León acumuló su segunda medalla en estos Juegos: bronce en los 200 m pecho con crono 2:20.99.

Con estos resultados, Ecuador se ubicaba hasta el cierre de la edición 6° en el medallero con 5 preseas de oro, 5 de plata y 12 de bronce, dando un total de 21.