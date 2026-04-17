Emelec (0) vs Guayaquil City (1) EN VIVO: Mero adelantó al City | Fecha 9 de LigaPro 2026
Emelec recibe a Guayaquil City en el estadio George Capwell con la obligación de ganar para salir del fondo de la LigaPro 2026
Emelec enfrenta un partido clave ante Guayaquil City por la fecha 9 de la LigaPro 2026, con la urgencia de sumar tres puntos que le permitan salir del fondo de la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano.
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El compromiso se disputará este viernes 17 de abril, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio George Capwell de Guayaquil.
Emelec, presionado por salir del fondo de la tabla
El conjunto eléctrico, dirigido por Vicente Sánchez, atraviesa un momento complicado al ubicarse en la casilla 15 con apenas 5 puntos.
Guayaquil City también llega con necesidad de puntos
Por su parte, Guayaquil City también llega necesitado de resultados. El equipo ciudadano se ubica en el puesto 12 con 9 unidades, lo que lo obliga a buscar puntos fuera de casa.
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Ginno Zambrano
Cómo ver EN VIVO Emelec vs Guayaquil City
El duelo entre Emelec y Guayaquil City será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y la plataforma digital Zapping Sports.
EN VIVO Emelec vs Guayaquil City
(20') Mero marca el primero del City
Mero definió de cabeza un centro de Ayoví y abrió el marcador.
(17') Díaz empieza a trascender
Ortiz detuvo un remate fuerte de Mero, quien en solitario definió tras una habilitación de Díaz.
(13') Emelec avisó
Franciso Pizzini remató desde el borde del área, pero Napa estuvo atento.
(10') Guayaquil City busca la primera
El conjunto rival maneja el balón y llega con peligro.
Inicia el partido
Emelec y Guayaquil City se enfrentan en el Capwell.
Alineación de Guayaquil City
Napa; Rodríguez, Quiñónez, Arias; Ayoví, Arroyo, Laurino, Mancilla; González, Díaz y Mero.
Alineación de Emelec
Ortiz; Caicedo, Herrera, Valencia, Guerrico; Quintero, Griffith, Mina, Pizzini; Neris y Klimowicz.
Emelec recibe a Guayaquil City
El partido inicia a las 19:30.