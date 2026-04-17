Emelec (0) vs Guayaquil City (1) EN VIVO: Mero adelantó al City | Fecha 9 de LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Emelec enfrenta un partido clave ante Guayaquil City por la fecha 9 de la LigaPro 2026, con la urgencia de sumar tres puntos que le permitan salir del fondo de la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano.

(Te invito a leer: ¿El fin del mejor Joao Rojas? Deportólogos dudan que recupere su nivel en Barcelona SC)

El compromiso se disputará este viernes 17 de abril, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio George Capwell de Guayaquil.

Emelec, presionado por salir del fondo de la tabla

El conjunto eléctrico, dirigido por Vicente Sánchez, atraviesa un momento complicado al ubicarse en la casilla 15 con apenas 5 puntos.

Emelec está complicado en la tabla de posiciones de la LigaPro 2026.MIGUEL CANALES

Guayaquil City también llega con necesidad de puntos

Por su parte, Guayaquil City también llega necesitado de resultados. El equipo ciudadano se ubica en el puesto 12 con 9 unidades, lo que lo obliga a buscar puntos fuera de casa.

Cómo ver EN VIVO Emelec vs Guayaquil City

El duelo entre Emelec y Guayaquil City será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y la plataforma digital Zapping Sports.

EN VIVO Emelec vs Guayaquil City

19:50 (20') Mero marca el primero del City 19:50 17/04/2026 19:50 17/04/2026 Mero definió de cabeza un centro de Ayoví y abrió el marcador.

19:46 (17') Díaz empieza a trascender 19:46 17/04/2026 19:46 17/04/2026 Ortiz detuvo un remate fuerte de Mero, quien en solitario definió tras una habilitación de Díaz.

19:42 (13') Emelec avisó 19:42 17/04/2026 19:42 17/04/2026 Franciso Pizzini remató desde el borde del área, pero Napa estuvo atento.

19:32 (10') Guayaquil City busca la primera 19:32 17/04/2026 19:32 17/04/2026 El conjunto rival maneja el balón y llega con peligro.

19:23 Inicia el partido 19:23 17/04/2026 19:23 17/04/2026 Emelec y Guayaquil City se enfrentan en el Capwell.

19:13 Alineación de Guayaquil City 19:13 17/04/2026 19:13 17/04/2026 Napa; Rodríguez, Quiñónez, Arias; Ayoví, Arroyo, Laurino, Mancilla; González, Díaz y Mero.

19:12 Alineación de Emelec 19:12 17/04/2026 19:12 17/04/2026 Ortiz; Caicedo, Herrera, Valencia, Guerrico; Quintero, Griffith, Mina, Pizzini; Neris y Klimowicz.