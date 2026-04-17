Ecuador vs Brasil: fecha, hora y dónde ver el juego por el tercer puesto del Sudamericano sub-17

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

La selección de Ecuador se alista para disputar el tercer puesto del Campeonato Sudamericano sub-17 de 2026 frente a Brasil, en un duelo clave para cerrar su participación en el torneo juvenil con un resultado positivo.

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El compromiso se jugará este domingo 19 de abril de 2026 en el estadio del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, ubicado en Ypané.

Ecuador cayó ante Argentina en semifinales del Sudamericano Sub-17

La Mini-Tri llega a este encuentro tras caer en semifinales ante Argentina en un partido que mostró momentos de reacción, pero también dificultades para sostener el ritmo del rival.

Ecuador sub-17 perdió ante Argentina.Cortesía

El combinado albiceleste abrió el marcador temprano, a los 9 minutos, con un cabezazo de Facundo Salinas que sorprendió a la defensa ecuatoriana.

Tras el gol, Ecuador intentó adelantar sus líneas en busca del empate. Sin embargo, Argentina dominó la posesión del balón con una circulación constante que complicó al equipo tricolor.

Holger Quintero marcó el empate de penal para la Mini-Tri

A pesar de ello, la selección ecuatoriana logró igualar el marcador al minuto 63 gracias a un penal convertido por el atacante Holger Quintero.

Cuando parecía que el partido podía extenderse, Argentina retomó el control en los minutos finales.

Juan Cruz Policella anotó al 79 y, posteriormente, Emiliano Barrionuevo sentenció el encuentro al 87, asegurando el pase de su selección a la final, donde se medirá ante Colombia.

Ecuador vs Brasil: duelo por el tercer puesto del torneo juvenil

Con este resultado, Ecuador deberá enfocarse en el duelo por el tercer lugar ante Brasil, otro rival de alta exigencia en el continente.

El partido representa una oportunidad importante para que la Mini-Tri cierre con una celebración el campeonato en el clasificó al Mundial sub-17 de Catar 2026.

Transmisión en vivo del partido por DSports y DGO

Para los aficionados en Ecuador, el encuentro será transmitido en vivo a través del canal DSports y su plataforma digital DGO, permitiendo seguir cada detalle de este decisivo enfrentamiento.