Isaac Delgado: “No podría hacer una escena en la que haya besos”

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El presentador inicia otra etapa en el teatro con La gran boda, tras su salida de la TV y enfocado en contenido digital.

Apuesta por nuevos escenarios sin perder su esencia ni sus límites en la actuación.

En lo personal, prioriza su crecimiento tras duelos importantes y se mantiene enfocado en sus proyectos, sin buscar una relación.

Después de su salida de Noticias de la mañana de RTS en 2025 y luego de que se hiciera público el fin de su relación con Úrsula Strenge en enero de 2026, el presentador Isaac Delgado se ha enfocado en la creación de contenido para redes sociales.

Ahora se suma a la comedia inmersiva La gran boda, junto a Claudia Camposano, Miriam Murillo, Vicente Orellana y Prisca Bustamante. La obra se presentará el próximo mes en el Teatro Sánchez Aguilar.

Músico, presentador y ahora incursiona en el teatro.

Me voy a lanzar, espero no caer de cabeza. Creo que algo he hecho en las redes sociales en las que hago contenido de reflexión. Tal vez vieron mi talento actoral (risas).

¿Acaso un talento escondido?

No tanto. Cuando tenía 8 o 9 años hice un casting en Teleamazonas, no recuerdo para qué. Con el paso del tiempo probé suerte en otra audición para Súper papá de Ecuavisa. Pasé los filtros y esperaba la llamada. Un día, en un almuerzo viendo televisión, mi mamá (Priscilla) me dijo que yo habría sido el personaje que apareció en ese momento en pantalla. Creí que era broma.

Luego me confesó que sí me llamaron, pero no me dijo nada porque estaba cursando dos años (en el colegio) al mismo tiempo. Venía de Bellas Artes y tenía que convalidar algunas asignaturas. Todo sucede por algo. Terminé mis estudios.

No es su primera vez...

¿Es la primera vez en el teatro?

Hice microteatro, pero esta es una comedia inmersiva en la que el público participa. Está dirigida por Marcos Espín y gira en torno a la boda de un extranjero y una ecuatoriana de barrio popular. Ella quiere irse a Estados Unidos. Todos se involucran.

¿Es el primer paso para entrar en la actuación, ya sea teatro o TV?

No lo he considerado como tal. Cuando me llamó Marcos Espín me sorprendió. Dijo que había pensado en mí para este personaje. La obra ya se ha presentado antes, es una nueva temporada. No lo pensé dos veces. Me gustó la propuesta, tiene un buen reparto y las bromas son sanas, sin doble sentido ni vulgaridades. Mantiene mi esencia. Agradezco la oportunidad.

Una nueva faceta, aunque las críticas no faltarán…

Todo en la vida forma, y ya he recibido críticas. No me sorprenderían.

Los actores deben estar listos para cualquier papel, incluso escenas subidas de tono.

Ser actor es complejo. Mis compañeros dicen que debo fluir, pero no podría hacer una escena con besos (risas).

¿Es parte del trabajo? ¿Hay que aplicar la técnica?

Si me piden llorar o reír, lo haría. Incluso soy capaz de hacer el ridículo. Pero las escenas románticas las considero muy íntimas. No podría hacerlas frente a una cámara, peor si tuviera pareja. Jamás podría estar con una actriz. En una ocasión recibí clases con Lucho Aguirre y me negué a hacer una escena romántica para microteatro. No me sentía en confianza ni listo. Creo que tengo herramientas para desenvolverme, pero hasta cierto límite.

¿En cuál de sus facetas se siente más cómodo?

Como presentador me he desempeñado bien. Ser violinista o músico me gusta. En la actuación he incursionado un poco, hay evidencia en redes sociales. Lo que me pongan a hacer, trataré de hacerlo bien, pero me inclino por la presentación.

Tiene ganas de volver a la pantalla

Últimamente se critica que influencers participen en producciones dramáticas.

La oportunidad la merece todo el mundo. No es lo mismo hacer contenido para redes que una escena para teatro o televisión. Se necesita preparación. No son los mismos gestos o reacciones. En el teatro son mayores, en la televisión es menos.

La actriz Elba Gutiérrez en El Cholito Forever ha sido cuestionada por su gestualidad.

No soy profesional, opino como público. El Cholito es un personaje con muchas expresiones, ya establecido, que requiere esos gestos exagerados. Quizá ella (el personaje de Pepita), por ser su hija, los replica. Es mi percepción. Yo participé en la telenovela interpretando a un presentador.

¿Extraña la TV?

Cuando decidí salir de RTS estaba atravesando varios duelos. No era coherente mi ánimo con lo que expresaba. Ahora tengo ganas de volver a la cámara.

¿Se arrepiente de esa decisión?

No. En ese momento era necesario.

No busca una relación

Sus apariciones con Samantha Grey en redes sociales generaron rumores de una relación.

Trabajamos juntos porque somos amigos desde hace más de 20 años. Cuando tenía 17, trabajaba en eventos infantiles: ella bailaba y yo me disfrazaba. Primero hice videos con Emma Guerrero, ahora con Samantha. Hay confianza y eso genera impacto. La idea es invitar a la reflexión y compartir mis conocimientos. Soy coach y magíster en Comunicación Digital.

Luego de su ruptura con Úrsula Strenge, ¿se mantiene solo?

Estoy tranquilo, enfocado en mis proyectos. No busco una relación. Mi mente y mi energía están en mí, en construir una mejor versión. Espero en un año o año y medio tener mi casa. Quiero aprender otro instrumento musical, quizá saxofón o piano.

¿Mantienen contacto?

Ella vive una situación difícil porElla vive una situación difícil por la enfermedad de su hija (Camila). No existe una relación como tal. Se aprende a convivir con la ausencia. No terminamos por traición ni mentiras. Si en algún momento me necesita, ahí estaré, y creo que sería recíproco.

Ha vivido experiencias dolorosas. ¿Cómo es Isaac ahora?

Situaciones como la salida del trabajo, la muerte de un padre o una ruptura dejan aprendizaje. Uno cambia. A veces se siente como caminar en un desierto, esperando llegar a un oasis. Hay agradecimiento.

¿Después de la muerte de su padre, debió convertirse en el jefe del hogar?

Somos cuatro hermanos: Joshua, que es casado, Abel, Joel y yo. Hubo un momento en el que me sentí muy cargado. Todos ya somos adultos -pronto cumpliré 35 años- y cada uno debe asumir la responsabilidad de su vida, aunque yo sea el mayor. Aún vivimos con mi mamá quien perdió a su compañero de vida.