Ecuador vs Argentina Sub 17 EN VIVO hoy: hora, canal y posibles alineaciones
Tras asegurar su cupo para el Mundial, la Tri se enfrentará ante la Albiceleste por un lugar en la final del torneo juvenil
Lo que debes saber
- Ecuador y Argentina jugarán las semifinales del Sudamericano Sub 17 que se disputa en Paraguay.
- La Tri terminó primera del grupo A, mientras la Albiceleste quedó segunda en la zona B.
- Ambos países ya están clasificados al Mundial de la categoría, pero buscan quedar campeones del torneo.
La selección de Ecuador Sub 17 ya cumplió su primer objetivo: clasificar al Mundial de la categoría. Pero ahora va por el segundo: ser campeón del torneo Sudamericano que se disputa en Paraguay y para eso debe vencer a Argentina en la semifinal que se juega este jueves 16 de abril.
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Ambos países se cruzan luego de que La Tri ganara el grupo A con 10 puntos +4 de gol diferencia. Y que la Albiceleste quedara segunda, por detrás de Brasil, de la zona B con 7 unidades +1.
Hay que recordar que ambos países ya están clasificados al Mundial Sub 17 y en este partido solo se juegan avanzar a la final. Su rival en el juego definitivo saldrá del ganador entre Brasil y Colombia.
¿A qué hora y por dónde ver Ecuador vs Argentina?
El encuentro entre ecuatorianos y argentinos se disputará a partir de las 18:00 (hora de Ecuador). Se podrá seguir por el canal DSports de DirecTV o por su aplicación DGO.
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Posibles alineaciones
Ecuador saldría con: Mijail Vaca; Jefri Mina, Deinner Ordóñez, Jhon Chica, Sergio González; Nixon Ayoví, Brayson Zamora, Edwin Quintero; Jandry Calle, Johan Martínez y Steven Guerrero.
Argentina saldría con: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Simón Escobar; Marcos Ortíz, Santiago Mambrín, Giovanni Baroni; Emiliano Barrionuevo, Benjamín Tapia y Juan Policella.
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