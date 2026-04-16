Ecuador vs Argentina Sub 17 EN VIVO hoy: hora, canal y posibles alineaciones

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador y Argentina jugarán las semifinales del Sudamericano Sub 17 que se disputa en Paraguay.

La Tri terminó primera del grupo A, mientras la Albiceleste quedó segunda en la zona B.

Ambos países ya están clasificados al Mundial de la categoría, pero buscan quedar campeones del torneo.

La selección de Ecuador Sub 17 ya cumplió su primer objetivo: clasificar al Mundial de la categoría. Pero ahora va por el segundo: ser campeón del torneo Sudamericano que se disputa en Paraguay y para eso debe vencer a Argentina en la semifinal que se juega este jueves 16 de abril.

Ambos países se cruzan luego de que La Tri ganara el grupo A con 10 puntos +4 de gol diferencia. Y que la Albiceleste quedara segunda, por detrás de Brasil, de la zona B con 7 unidades +1.

Hay que recordar que ambos países ya están clasificados al Mundial Sub 17 y en este partido solo se juegan avanzar a la final. Su rival en el juego definitivo saldrá del ganador entre Brasil y Colombia.

¿A qué hora y por dónde ver Ecuador vs Argentina?

El encuentro entre ecuatorianos y argentinos se disputará a partir de las 18:00 (hora de Ecuador). Se podrá seguir por el canal DSports de DirecTV o por su aplicación DGO.

Posibles alineaciones

Ecuador saldría con: Mijail Vaca; Jefri Mina, Deinner Ordóñez, Jhon Chica, Sergio González; Nixon Ayoví, Brayson Zamora, Edwin Quintero; Jandry Calle, Johan Martínez y Steven Guerrero.

Argentina saldría con: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Simón Escobar; Marcos Ortíz, Santiago Mambrín, Giovanni Baroni; Emiliano Barrionuevo, Benjamín Tapia y Juan Policella.