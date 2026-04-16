Intervención UNAE: el CES asume control temporal de la universidad, ¿por cuánto tiempo?

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

El Consejo de Educación Superior (CES) resolvió intervenir la Universidad Nacional de Educación (UNAE), desde el miércoles 15 de abril de 2026, según se informó en un comunicado oficial. Eso se produce luego de que en febrero, la Fiscalía allanará las instalaciones del centro, en Azogues.

La medida, de carácter “académico y administrativo, cautelar y temporal”, responde —según el CES— a la necesidad de atender de forma inmediata situaciones que comprometen el normal funcionamiento institucional y de proteger los derechos de la comunidad universitaria.

De acuerdo con el CES, la intervención busca restablecer condiciones de estabilidad, continuidad y calidad en la universidad. Así como corregir problemas que afecten el desarrollo de las actividades académicas, garantizar la continuidad de los procesos administrativos, preservar la calidad de la gestión institucional y precautelar el patrimonio público.

¿Cuánto tiempo se quedará la comisión interventora?

La Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) asumirá temporalmente la conducción de la universidad por un periodo de 90 días.

El CES aseguró que la intervención no afectará la continuidad de las clases, los procesos administrativos ni los servicios institucionales, que —afirma— se mantendrán con normalidad.

"La comisión interventora deja sin efecto la voluntad de los mandantes, que somos autoridades elegidas. Está en funciones el Consejo Superior Universitario. Perdemos la autonomía universitaria", dijo Silvia Sarmiento, rectora en funciones desde enero 2026. La creación de la UNAE fue aprobada por la Asamblea, en noviembre del 2013.

Días atrás, dirigentes estudiantiles se manifestaron. Se declararon en "movilización permanente en defensa de su autonomía". Convocaron a una asamblea universitaria general, para mantenerse informados y para fortalecer espacios de participación y diálogo.

El precedente: allanamiento ocurrido en febrero

En febrero 2026, la Fiscalía Provincial de Cañar y la Policía Nacional allanaron la sede de la UNAE. Eso por una presunta manipulación del sistema informático.

El exasambleísta Paúl Buestán denunció, años atrás, presunto mal manejo administrativo. "Se adulteraban notas, calificaciones y se buscó beneficiar a personas para que ingresen a la universidad".