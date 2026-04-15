¿Cuándo regresan a clases en la Costa y cómo será el ingreso escalonado?

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Regreso a clases en la Costa Ingreso escalonado: El retorno a clases en la Costa no será simultáneo, sino progresivo por niveles educativos para evitar aglomeraciones.

por niveles educativos para evitar aglomeraciones. Fechas clave: Docentes retomaron actividades el 13 de abril y los estudiantes volverán desde el 4 de mayo de 2026.

de 2026. Organización familiar: Padres y estudiantes deben prepararse con anticipación en temas como horarios, útiles y transporte escolar.

El inicio del año lectivo en la Costa ecuatoriana ya está en marcha, aunque todavía no todos los estudiantes han vuelto a las aulas. Detrás de este proceso hay una planificación que empieza semanas antes y que marca el ritmo de uno de los momentos más importantes del calendario educativo.

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Mientras miles de familias ajustan horarios, compran útiles y organizan rutinas, el sistema educativo activa su cronograma. En el régimen Costa-Galápagos, el regreso a clases para estudiantes arrancará en mayo de 2026, pero no será simultáneo.

Antes de eso, los docentes ya retomaron sus funciones desde el lunes 13 de abril, con actividades previas enfocadas en planificación académica, organización institucional y preparación del nuevo periodo.

Fechas del regreso a clases en la Costa 2026

El retorno de los estudiantes a las aulas está previsto desde el lunes 4 de mayo de 2026. Sin embargo, este proceso se realizará de forma progresiva, siguiendo un calendario escalonado por niveles educativos.

Cronograma de ingreso por niveles

Lunes 4 de mayo : Bachillerato (todos los cursos) e inicial (3 y 4 años)

: Bachillerato (todos los cursos) e inicial (3 y 4 años) Martes 5 de mayo : Educación General Básica Superior (8.º a 10.º) y preparatoria

: Educación General Básica Superior (8.º a 10.º) y preparatoria Miércoles 6 de mayo: EGB Media (5.º a 7.º) y EGB Elemental (2.º a 4.º)

Este esquema busca distribuir el ingreso de estudiantes en varios días para facilitar la organización interna de las instituciones y evitar aglomeraciones.

En instituciones particulares, fiscomisionales o municipales, las fechas pueden ajustarse según sus propios lineamientos.

Matrículas y traslados: proceso activo en línea

Desde finales de marzo, el proceso de matrículas y traslados ya está disponible para las familias. El trámite se realiza de forma digital a través de la plataforma del Ministerio de Educación.

El sistema asigna los cupos considerando la disponibilidad en cada institución y la cercanía del estudiante a su lugar de residencia. Este mecanismo busca mejorar el acceso y optimizar la distribución de alumnos.

Las autoridades recomiendan completar este proceso con anticipación para evitar inconvenientes antes del inicio de clases.

¿Por qué el ingreso a clases es escalonado?

El ingreso escalonado no es una medida nueva, pero se ha consolidado como una estrategia para ordenar el retorno escolar.

Ventajas del ingreso progresivo

Reduce la concentración de estudiantes en un solo día

Permite una mejor organización administrativa

Facilita la adaptación de los alumnos, especialmente los más pequeños

Por lo general, el proceso inicia con los niveles superiores y continúa con los demás en los días siguientes. Esto ayuda a que el sistema educativo funcione de manera más eficiente desde el primer momento.