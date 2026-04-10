Útiles escolares en Guayaquil: recomendaciones para ahorrar en las compras

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Las claves para ahorrar El centro de Guayaquil y el Mercado de las 4 Manzanas, entre los lugares preferidos por los clientes para encontrar útiles a menor precio y de buena calidad.



Comprar la lista en la menor cantidad de locales, la clave para disminuir gastos y poder obtener una rebaja. También se recomienda comprar al por mayor.



Comprar la lista en la menor cantidad de locales, la clave para disminuir gastos y poder obtener una rebaja. También se recomienda comprar al por mayor. Abril es uno de los meses de mayor movimiento comercial en Guayaquil por el regreso a clases de los estudiantes escolares

Abril marca el inicio de una de las temporadas de mayor movimiento comercial en la Costa ecuatoriana. Con el regreso a clases cada vez más cerca, miles de familias en Guayaquil se preparan para adquirir los útiles escolares.

En este contexto, los padres de familia ya se organizan para cumplir con las listas escolares. Sin embargo, una de las principales interrogantes es dónde comprar más barato sin sacrificar calidad . La búsqueda de precios accesibles se convierte en una tarea clave en esta época del año.

¿Dónde están los mejores precios en Guayaquil?

Uno de los puntos más concurridos para estas compras es la Bahía de Guayaquil. Este tradicional sector del centro de la ciudad se mantiene como una de las opciones más económicas para adquirir útiles escolares. Entre sus calles, es posible encontrar desde cuadernos y esferos hasta mochilas y libros a precios considerablemente más bajos que en otros establecimientos.

" Yo vengo todos los años a la Bahía porque encuentro de todo y más barato. He comprado cuadernos, lápices y hasta la mochila de mi hijo a buen precio ", comenta Cristina Delgado, madre de familia que recorría el sector en busca de ofertas.

Además de la Bahía, otro punto clave es el Mercado Cuatro Manzanas , ubicado entre Huancavilca, Franco Dávila, Pío Montúfar y 6 de Marzo. Este espacio se ha consolidado como una alternativa más organizada, donde los padres pueden encontrar una amplia variedad de productos escolares en un solo lugar, con precios competitivos.

" En Cuatro Manzanas es más ordenado, encuentras todo sin caminar tanto. Los precios son buenos y hay opciones para todos los bolsillos ", señala Ricardo Martillo, quien realizó compras para sus dos hijos.

En las cercanías del Mercado Central, en Guayaquil, se ofrecen réplicas de uniformes escolares a bajo costo.ARCHIVO

Comprar al por mayor, la clave para reducir gastos

Más allá de los lugares, compradores coinciden en que una de las estrategias más efectivas para reducir gastos es adquirir los productos al por mayor. Comprar en cantidad —especialmente cuando hay varios niños en casa— permite acceder a descuentos y negociar mejores precios con los comerciantes.

"Si compras varios cuadernos o listas completas en un solo local, te hacen rebaja . Eso ayuda bastante", explica Carmen López, otra usuaria frecuente de estos mercados.

Asimismo, es recomendable evitar compras fragmentadas en distintos puntos, ya que esto puede elevar el gasto total. Centralizar las adquisiciones en un solo lugar no solo optimizar el tiempo, sino también el presupuesto.

En medio de este panorama, tanto la Bahía como el Mercado Cuatro Manzanas continúan siendo los principales destinos para quienes buscan ahorrar en esta temporada escolar. Los comerciantes mantienen sus locales abastecidos y abiertos durante todo abril, a la espera del flujo constante de compradores.