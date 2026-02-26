¿Por qué el décimo cuarto sueldo no se paga en la misma fecha en la Sierra y Costa?

En 2026, este beneficio equivale a 482 dólares, el Salario Básico Unificado vigente. Es una ayuda para los gastos escolares

El Ministerio de Educación anunció que el período escolar del régimen Costa–Galápagos iniciará el 4 de mayo de 2026.

Con la llegada del nuevo año laboral y educativo, miles de trabajadores bajo relación de dependencia en Ecuador se preparan para recibir la decimocuarta remuneración, popularmente conocida como bono escolar. Este rubro, equivalente a un Salario Básico Unificado (SBU), tiene como objetivo principal aliviar el bolsillo de las familias durante el periodo de matrículas y compra de útiles.

Calendario diferenciado: ¿Por qué no se paga al mismo tiempo?

El Ministerio del Trabajo establece dos cronogramas distintos basados en el calendario académico de cada región:

Costa e Insular (Galápagos):

Debido a que las clases inician habitualmente entre abril y mayo, los empleadores deben acreditar este beneficio hasta el 15 de marzo de cada año. En esta región, el plazo máximo de pago vence el 15 de marzo de 2026. Para el cálculo se considera el período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Sierra y Amazonía:

En estas regiones, donde el ciclo escolar arranca en septiembre, el plazo máximo de pago se extiende hasta el 15 de agosto.

Monto y modalidades de recepción

Para este 2026, el valor fijado para el décimo cuarto sueldo es de 482 dólares, tras el incremento salarial acordado por el Gobierno y los sectores productivos. Los trabajadores tienen dos formas de recibirlo, según consta en el artículo 113 del Código de Trabajo y su cumplimiento está bajo control del Ministerio del Trabajo.

Acumulado: Un solo pago total en las fechas mencionadas (previa solicitud por escrito al empleador).

Mensualizado: Un valor proporcional de $40,16 incluido cada mes en el rol de pagos.

Quienes no hayan cumplido un año completo de trabajo en su empresa actual no pierden el derecho al bono; en su lugar, recibirán un pago proporcional al tiempo laborado. El incumplimiento en el pago de esta obligación puede acarrear sanciones económicas para las empresas a través de los controles del Ministerio del Trabajo.

