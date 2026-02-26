Lluvias en Ecuador: alertan intensas precipitaciones del 26 de febrero al 2 de marzo

Inamhi emitió nueva advertencia meteorológica y advierte lluvias persistentes en Guayas, El Oro, Pichincha y otras provincias

Milagro. Uno de los riesgos es que las vías queden inundadas en los próximos días

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta meteorológica en la que anticipa lluvias de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, entre el 26 de febrero y el 2 de marzo.

El invierno ya pasa factura en Ecuador. Inundaciones, interrupciones viales y un repunte de enfermedades han marcado las últimas semanas en distintas provincias.

Lejos de estabilizarse, el escenario climático podría complicarse aún más en los próximos días, según esta nueva advertencia oficial.

Estas zonas serían las más afectadas por las lluvias del 26 de febrero al 2 de marzo

De acuerdo con el análisis de los especialistas, las áreas con mayor probabilidad de lluvias intensas se ubican en sectores del interior del Litoral y en localidades próximas a la estribación de la cordillera.

Las provincias bajo mayor vigilancia son Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro, donde ya se han registrado afectaciones por el temporal.

En la región Interandina también se prevén eventos relevantes, especialmente en sectores cercanos a la cordillera occidental. El informe señala una mayor incidencia en la zona occidental de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, territorios donde la saturación del suelo incrementa el riesgo de deslizamientos.

La movilidad en Milagro se volvió más complicada aún con las calles inundadas. CHRISTIAN VINUEZA

Posibles impactos en el Ecuador

El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían generar acumulación de agua en viviendas, locales comerciales y vías susceptibles a anegamientos. Este escenario resulta particularmente sensible en zonas urbanas con sistemas de drenaje colapsados o con deficiente mantenimiento.

Asimismo, no se descartan afectaciones a la movilidad por presencia de agua estancada, caída de árboles y reducción de la visibilidad. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte, lo que incrementa el nivel de riesgo en áreas expuestas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos y quebradas, especialmente en sectores donde el suelo ya presenta alta saturación.

#AdvertenciaMeteorológica #14 | Entre la tarde del 26 de febrero y el 02 de marzo, persistirán las lluvias principalmente en el Litoral. En la Sierra, se presentarán de forma puntual en sectores específicos. A continuación mayor detalle: pic.twitter.com/kK6j3lacYC — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) February 26, 2026

