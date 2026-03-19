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Cartas de lectores: Sobre las contribuciones que cobra el Municipio

La segunda no se paga automáticamente al cancelar los prediales, hay que buscar su código en la página oficial

No sé si todos los guayaquileños están conscientes de que el Municipio nos está cobrando dos Contribuciones Especiales de Mejoras (CEM). La administración actual reactivó el cobro que la Alcaldía anterior había suspendido. Yo, como muchos, pensaba que el rubro que consta en la planilla del Impuesto Predial con ese nombre -CEM- era la contribución que debía pagar. 

Pero resulta que esa solo corresponde a obras realizadas entre el 2000 y el 2014.  Hay otra CEM (mismo nombre) por obras efectuadas entre 2015 y 2022 que el Municipio cobra por separado a través de títulos de crédito individuales para cada año. 

La segunda no se paga automáticamente al cancelar los prediales, hay que buscar su código en la página oficial. Ese error por omisión me costó multa e intereses de años anteriores impagos. Nada ha hecho la Alcaldía por aclarar esta duplicación a la ciudadanía ni por explicar cómo mi predio se ha beneficiado específicamente de esas obras. Les escribí y solo me respondieron con cifras globales y la novedad de que las CEM cubren menos del 30 % de lo invertido. Es un robo institucionalizado.

Pablo Moysam Dávila

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